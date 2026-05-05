RÖNNKVIST: Ett måste att utöka SDHL

SDHL har dragit sig tillbaka för att slicka sina sår och bygga för kommande säsong. Nu skriver hockeysverige.se’s Ronnie Rönnkvist om statusen på ligan, när PWHL lockar.

Det känns tryggt för framtiden.

Där har förbundet och SDHL en utmaning.

Kan PWHL smitta av sig på SDHL?

Frågan kommer såklart alltid upp vad det gäller utvecklingen av hockeyn för damer och framtiden, vilken riktning den tagit senaste säsongen.

Nummer ett är såklart Damkronorna, eller Tre Kronor Dam, som det numera heter. Laget gjorde en stark OS-turnering, men hamnade ”som vanligt” utanför pallen. Precis som Tre Kronor Herr. Ulf Lundberg har byggt en stark grund för vårt landslag att stå på. Det finns något där som gör att vi förhoppningsvis inom en väldigt snar framtid tar vår nästa VM eller OS-medalj. Vi säger VM-medalj eftersom det är fyra år till nästa OS.

”Professionalismen. Förståelsen för att det är en helårssport. Tittar jag på dom här åren, både inför Peking, och inför Milano så har vi haft sommarcamper där vi har kunnat ha en hög kravställning inom alla fyra områdena, tekniskt, taktiskt fysiskt och mentalt. Det skulle jag säga är den största utvecklingen”, svarade Ulf Lundberg när hockeysverige.se frågade honom efter sin tid som förbundskapten vad han är mest stolt över.

Men – Ja, det finns ett men också – Även om landslaget utvecklats spelmässigt och när det kommer till seriositet har det inte blivit några medaljer under Lundbergs tid. Nu ska inte någon skugga falla på honom för det eftersom man här givetvis kan tala om en process, men ändå. Våra landslag ska alltid vara med och slåss om medaljerna. I alla fall är det Svenska Ishockeyförbundets motto. Tack för ett superjobb Uffe Lundberg, men nu är det läge att nästa tar över förbundsstafettpinnen. Så välkommen och Lycka till Erika Holst. Hon har dessutom som spelare vunnit både OS och VM-medaljer – vad det nu kan komma att betyda.