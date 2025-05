RÖNNKVIST: Han möttes av stående ovationer

Börje Salming är en av tidernas största hockeyspelare i Sverige.

Här minns Ronnie Rönnkvist tillbaka på ikonens tre VM-turneringar med Tre Kronor.

Det är hockey-VM tider med Avicii Arena som skådeplats. Det vill säga Globen.

När första VM-turneringen spelades i den nu nyrenoverade ”golfbollen”, 1989, lyckades förbundskaptenen, Tommy Sandlin, få med en av världens bästa hockeyspelare genom alla tider, Börje Salming. Sandlin var också den som coachade en ung Börje Salming under hans första tid i Brynäs.

Nu kom VM 1989 bli Börje Salmings sista VM-turnering. Totalt blev det bara tre turneringar för honom. Jag tänkte att vi skulle göra en kort tillbaka blick på dessa.

VM 1972:

Spelades i Prag och Tjeckoslovakien blev Världsmästare på hemmaplan. I skuggan av Sovjetunionens intåg i Prag 1968 bevakades matchen mellan ryssarna och tjeckerna av 100-tals kravallutrustade poliser för att vara förberedda om tjeckiska spelarna och folket skulle ge sig på spelarna i Sovjet.

För Börje Salmings del blev det bara fyra matcher. I mötet mot Finland fick han en slashing för handsken som gjorde att lillfingret gick av och han behövde gipsas. Till saken hör att Thommie Bergman också hade det tufft då han var magsjuk och inte kunde äta mer än lite glass under fem dagar.

Börje Salming, 20 år, och Sverige bärgade i alla fall en bronsmedalj efter Tjeckoslovakien och Sovjetunionen. Poängbäst i Sverige blev Börje Salmings lagkamrat i Brynäs, Stefan ”Lill-Prosten” Karlsson.

Tre Kronors VM-lag 1972.

Foto: Arkiv

VM 1973

Spelplats Moskva. Boris Michailov fick lyfta bucklan på hemmaplan efter det att Sovjet inte förlorat någon match. Tio raka vinster och 100-18 i målskillnad. Valeri Charlamov, Vladimir Petrov och Boris Mikhailov gjorde närmare hälften av Sovjets mål (43). Matchen mellan Sovjet och Tjeckoslovakien slutade i kaos. Det efter att Boris Mikhailov kört över tjeckernas målvakt Jiri Holecek. Valeri Charlamov och Vladimir Petrov liksom tjeckernas bröder Holik, Jaroslav och Jiri, fick matchstraff. Dessutom överföll Valeri Vasiliev Vladimir Martinec så han drabbades av hjärnskakning. En ren skandal att hockey får se ut så här skrev tidningarna i Tjeckoslovakien.

Kjell Svensson var ny förbundskapten efter Billy Harris

Det här blev Börje Salmings stora internationella genombrott. Han stod för fyra mål och totalt sex poäng på lagets tio matcher. Bara Leksands Mats Åhlberg och Dan Söderström var produktivare 16 respektive 13 poäng.

13 april 1973. En olycksdag för Finland. Börje Salming tog pucken bakom egna målet. Åkte över hela banan, rundade två finska backar (koner?) och avslutade med att finta bort Antti Leppänen i finska målet. Målet betydde 2–1 till Sverige och en silverpeng. För Börje Salmings del innebar det även att han kom med i sportjournalisternas All-Star Team.

Börje Salmings klassiska mål mot Finland i VM 1973.

Foto: Arkiv

VM 1989

”Going for Gold” i nyinvigda Globen. Tommy Sandlin hade fått tillgång till med sig flera NHL-stjärnor. Förutom Börje Salming kan nämnas Tommy Albelin, Fredrik Olausson, Anders ”Masken” Carlsson, Thomas Steen, Tomas Sandström och Uffe Dahlén. Det blev endast en fjärdeplats. Sovjet blev Världsmästare. Svenska spelare som var med i turneringen minns det mest för att man skulle vara med på radiointervjuer, spela in skivor eller sitta tv-soffor. Nej, det blev inget bra och Sverige missade pallen. Men få glömmer målet Kenta Nilsson gjorde mot USA på John Vanbiesbrouck. Ett likande som Peter Forsberg gjorde på straff vid OS 1994. Det sägs för övrigt att den som först gjorde ett liknande mål i stora sammanhang var Peter Gradin. Det här var även turneringen där Alexander Mogilny hoppade av till väst. Han packade sin väska ute på Dalarö, smög in i Sergei Fomitjovs BMW och gled i väg ut i natten. I USA fick han träffa sin fästmö, Teresia, igen och till hösten stod det klart att han klev in hos Buffalo Sabers i NHL.

Börje Salming, 37 år, gjorde en stabil insats turneringen igenom och svarade för ett mål och totalt två poäng på åtta matcher. Han blev i och med sitt deltagande den äldsta svenska spelare som deltagit i ett VM. Vid den här tiden hade han en lön på två miljoner kronor om året från Toronto. Det var andra ekonomiska tider då med andra ord. ”För mig finns det inget som går upp mot att spela i Tre Kronor”, var hans första ord då han kom till Arlanda inför turneringen. Precis som vid Canada Cup 1976 möttes Börje Salming av en stående inför första matchen.

Till saken hör att Tommy Sandlin blivit starkt ifrågasatt för just uttagningen av Salming, men redan i första matchen, vinst mot Polen med 5–1, kom, sågs och segrade han. Och efter några dagar var Sandlin geniförklarad för sin uttagning av 37-åringen från Kiruna. Han blockade 20 skott med kroppen under turneringen, vilket var mest av alla i VM.

Tre Kronors VM-lag 1989. Börje Salming längst ned till höger.

Foto: Stig Kenne/Bildbyrån

Har beskrivit det som sitt roligaste hockeyminne

Börje Salming har tidigare berättat i serien OLD SCHOOL HOCKEY

– Vid VM 72 bryter jag lillfingret redan efter fyra matcher och vår doktor Norlén var tvungen att gipsa handen på mig. Vid VM 1973 i Moskva kan man väl säga att jag fick mitt internationella genombrott, precis som du säger. Det gick riktigt bra för mig och förbundskaptenen Kjell Svensson gav mig ett stort förtroende.

– Direkt efter VM åkte jag och Inge över till Kanada för att få se hur det var borta i Toronto och för att göra klart alla papper.

Och om klassiska målet mot Finland som säkrade silvermedaljerna vid VM 1973:

– Antti Leppänen i målet spelade som i trance, 1-1 och bara några minuter kvar. Det är då det händer, det som fortfarande är mitt roligaste hockeyminne:

– Jag får grepp om pucken i egen zon, tittar upp men ser ingen att passa till. Jag tar några skär och passerar mittlinjen på högerkanten, fortfarande ingen att passa. En finne stöter mot mig men jag har fått upp farten och passerar honom ganska lätt och kommer in i deras zon med bra fart. Jag tittar in mot mitten och backen täcker mig och tror att jag ska passa. Men tydligen uppfattar jag hans reaktion för jag glider i stället runt honom till höger och kommer ensam mot målet och lyckas sprätta upp pucken bakom Leppänen. Den satt skönt!

I november 2022 kom beskedet att Börje Salming gått ur tiden endast 71 år gammal.

Många har kallat honom den störste hockeyspelaren som Sverige har fått fram. Det är få, om ens någon, svensk spelare som fått samma uppmärksamhet som hockeyspelare som Börje Salming. Det är få, om ens någon, i hela hockeyvärlden som personifierat glöden, passion och offerviljan för laget som Börje Salming.