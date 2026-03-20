OLAUSSON: Bye bye, Leksand – eller?

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

I onsdags kom HV71 ut klart bättre än Leksand i den första perioden. Efteråt pratade masarna mycket om att den viktigaste punkten för laget var att få en bättre start till den andra matchen. Det fick man verkligen också.

I den första perioden var Leksand klart mycket bättre. De var aggressiva i sin forecheck och gjorde livet surt för HV. Känslan var att Johan Hedberg & Co. verkligen hade gjort sin läxa och läst av hur de behövde spela för att stoppa HV och inte låta de få samma utväxling i sitt spel som de fick under match ett. Leksand var klart bättre och publiken i Husqvarna Garden var nästan i chock efter 15 minuters spel. Sedan var det oerhört tunga psykologiska mål för Leksand att släppa in.

Andreas Borgman är bäst i kvalet

Trots att bortalaget hade varit klart bättre i första perioden låg de ändå under med 2-1 och det var såklart en tung mental smäll för masarna. Sedan anfördes HV71 av publiken i Husqvarna Garden som verkligen vaknade till liv efter Hugo Petterssons två mål. HV spelade därefter med en otrolig energi under andra perioden och bara Filip Larsson stod i vägen för att hemmalaget skulle utöka ledningen.

Nästa mål i matchen kom sedan att bli oerhört viktigt. I början av tredje perioden var det också isens gigant, Andreas Borgman, som klev fram för HV71. Borgman var bäst på isen i den första kvalmatchen, och frågan är om han inte var det även i dag. Oavsett är han den klart viktigaste spelaren i HV:s lag. Han är den informella ledaren, trots att han inte har en bokstav på bröstet, han driver spelet bakifrån och är även oerhört tuff och jobbig att möta. Borgman är en av få spelare i HV71 som kan sätta hårt mot hårt, vilket är oerhört värdefullt i en serie som denna. Hans 3-1-mål i kväll blev ju också avgörande för att HV kunde vinna andra raka kvalmatchen.

Efter en lite svajig grundserie har Borgman verkligen klivit upp och varit på samma höga nivå som tidigare i hans SHL-karriär. Han sätter nästan inte ett enda skridskoskär fel utan är dominant i alla spelmoment. Så här långt har han varit den klart bästa spelaren i kvalet.

Mardrömsläge för Leksand – eller?

Nu är det ett rejält tufft läge för Leksand och de har inte heller statistiken på sin sida. Leksand har i stället varit riktigt svaga i negativa kvalspel genom åren. I kval uppåt har masarna varit oerhört framgångsrika, men det har sett ut tvärtom i kval om att hålla sig kvar i Elitserien/SHL. Leksand har fått kvala för att hålla sig kvar 2001, 2004, 2006, 2015 och 2017 – och förlorat samtliga. Det är såklart länge sedan nu och inte mycket av dåtidens Leksand finns kvar än i dag. Däremot är det ändå anmärkningsvärt att Leksand har haft så otroligt svårt att hålla sig kvar i SHL, då de har förlorat varenda gång som de har hamnat i kval under 2000-talet.

Samtidigt är det också ett väldigt svårt läge för Leksand att nu ha hamnat i ett 0-2-underläge i matcher. Historiskt sett är det väldigt sällan som ett lag faktiskt reser sig och lyckas vända från 0-2 till att vinna serien. Det har faktiskt bara hänt fem gånger i SM-slutspel samt SHL-kval att något lag har lyckats vända 0-2 i matcher till seger. Det har hänt fyra gånger på 81 serier i SM-slutspelet och bara en gång på fyra kval. Däremot hände det ju faktiskt förra säsongen. Just HV71 vände ju nämligen 0-2 till 4-2 i matcher under kvalet mot MoDo förra säsongen. I HockeyAllsvenskan lyckades AIK också vända både 0-2 och 1-3 i matcher till seger i kvartsfinalen mot Björklöven. Så omöjligt är det ju inte.

Om HV gjorde det i fjol, varför skulle inte Leksand kunna göra det i år? Det är faktiskt nästan ett identiskt läge i årets kval som i fjol. Då vann MoDo båda sina hemmamatcher men HV kunde sedan vinna sina två hemmamatcher för 2-2 och sedan tog HV71 två raka segrar för att säkra SHL-kontraktet. I år har HV71 vunnit båda sina hemmamatcher så här långt i serien och nu vänder ju serien upp till Dalarna.

På sex matcher lagen emellan under årets säsong har hemmalaget vunnit alla sex gånger. Leksand lär få energi av hemmapubliken och skulle mycket väl kunna komma ut och spela bättre i de nästkommande mötena. Om trenden sitter i skulle Leksand mycket väl kunna vinna två matcher i rad nu och ta det till 2-2 i matcher. Där såg vi ju också förra året och laget som lyckas komma tillbaka till 2-2 kan ha en fördel, med tanke på att HV var klart bättre än MoDo i match fem sen.

Så vi ska kanske ändå inte räkna bort Leksand riktigt än, historiken till trots.

