OLAUSSON: Spelarna som borde få följa med till VM

I morgon ska Sam Hallam ta ut sin VM-trupp.

Robin Olausson synar nu vilka från Tre Kronor som kan få följa med till Hockey-VM – och vilka som kan ansluta från NHL.

Spelarna som är givna

Drömnamnen från NHL: ”Kan definiera hela turneringen”

Borde talangerna få spela VM?

Sveriges chanser: ”Kan vara positivt att gå in som underdogs”

ÄNGENLHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronor avslutar Beijer Hockey Games med ett rejält magplask genom att förlora med hela 5-1 mot Finland i Catena Arena. I morgon ska Sam Hallam och det är sannolikt ingen från dagens match som stärkte sina aktier att få komma med till Hockey-VM.

Det är redan klart att sex av spelarna från truppen kommer att spela VM. Det handlar om målvakten Arvid Söderblom, backarna Oliver Ekman Larsson och Albert Johansson samt forwards Lucas Raymond, Emil Heineman och Simon Holmström. Utöver dessa är ju även både Mattias Ekholm och Oskar Sundqvist VM-klara. Åtta spelare är alltså redan inskrivna i truppen och det är alltså runt 15 spelare som kan tillkomma.

I nuläget är det 20 spelare i Beijer Hockey Games-truppen som inte har fått något besked gällande VM än. Alltså kommer alla inte att kunna följa med, samtidigt lär det ju också ansluta fler NHL-spelare vilket innebär att det sannolikt endast är runt tio spelare, om ens det, alltså hälften från den nuvarande truppen som kan bli VM-aktuella.

Så vilka kan få följa med från Beijer till VM? Och vilka NHL-spelare skulle kunna förstärka laget?

Målvakter

Arvid Söderblom har ju redan anslutit från NHL och tar plats i truppen. Det är däremot mer osäkert hur det blir med Magnus Hellberg och Love Härenstam. Enligt mig är detta dock den enklaste lagdelen att spika.

Från NHL finns det inte direkt några andra målvakter som kan förstärka laget. Linus Ullmark har blivit utslagen med sitt Ottawa Senators men lär inte komma till VM. Inte heller Jacob Markström ansluter eftersom han skadades i slutet av säsongen. Är det då ens lönt att hålla öppet för målvakter som Anton Forsberg, Dennis Hildeby, Jonas Johansson eller Samuel Ersson? Nej, jag tycker inte det. Visserligen har Forsberg stått för en stark säsong med LA Kings och skulle kunna bli en förstärkning men jag ser inte att det behovet finns i Tre Kronor.

Det kommer inte heller gå att vänta på Filip Gustavsson eller Jesper Wallstedt som just nu spelar med Minnesota Wild.

Därför borde trion som är här nu med Arvid Söderblom, Magnus Hellberg och Love Härenstam också få fortsätta. Där kommer Söderblom och Hellberg göra upp om förstaspaden, och jag ser det faktiskt som ett ganska öppet race, medan Härenstam kan vara tredjemålvakt och vara med för att se och lära lite.

Backar

Oliver Ekman Larsson och Mattias Ekholm kommer att vara två av Tre Kronors toppbackar. Samtidigt är även Albert Johansson med och lär ta en fin roll sett till hur han har presterat här under Beijer Hockey Games. Vilka från den nuvarande truppen som kan komma med beror sedan helt och hållet på vilka som kan komma loss från NHL.

Där ser jag att Sascha Boumedienne får lämna. Jag skulle också bli förvånad om Joel Persson följer med till VM. Båda de började ganska bra men har fallit av mer här under Beijer Hockey Games. Robert Hägg tycker jag har varit ganska bra när han har spelat, men det känns också som ett långskott för VM-spel. Sedan har vi Schweiz-trion Erik Brännström, Tim Heed och Jacob Larsson. Där ser jag att minst två av dem tar plats i VM och vilka det blir beror lite på hur övriga backsidan ser ut.

Erik Brännström är ju fantastisk i spelet med pucken och briljerar i det offensiva spelet, men han har brister i det fysiska spelet samt i egen zon. Tim Heed har också starka offensiva egenskaper, dock inte lika bra som Brännström, men är bättre defensivt. Sedan är Jacob Larsson en stark tvåvägsback som kan användas i flera situationer. Egentligen skulle alla tre kunna ta plats i VM, men återigen beror det på vad för spelartyper som kommer i övrigt. Av dessa tror jag dock att Larsson är närmast en VM-plats.

Från NHL finns ju fortfarande spelare som Philip Broberg, Adam Larsson, Simon Edvinsson, John Klingberg och Marcus Pettersson tillgängliga. Men de missade slutspel och när det ännu inte kommit något besked kanske det är osannolikt? Däremot hade ju spelare som Broberg, Edvinsson och Larsson varit ruskigt starka förstärkningar. I slutspelet har Erik Karlsson och Hampus Lindholm blivit utslagna och det vore drömnamn för Tre Kronor. Båda spelade OS och Karlsson har ju hållit en fantastisk nivå under vårsäsongen. Ifall någon av dem kommer loss skulle det kunna definiera hela turneringen.

Forwards

Lucas Raymond har hämtats in som en storstjärna till Tre Kronor. Han är en trolig VM-poängkung. Emil Heineman och Simon Holmström är riktigt starka förstärkningar och framför allt Holmström tycker jag har sett fin ut redan här i Beijer Hockey Games. Oskar Sundqvist är jag mer fundersam kring men han lär ju ta en roll längre ner i laget och bidra med sin erfarenhet och vinnarrutin.

Från Beijer-truppen är Ivar Stenberg och Viggo Björck helt givna för VM med tanke på hur de har spelat. De vilades ju också mot Finland, förmodligen för att de ska spela VM. Gällande övriga JVM-killar är det lite mer osäkert. Anton Frondell borde komma med men man måste också vara ärlig och säga att han inte riktigt har varit så vass i Tre Kronor som man kanske hade förväntat sig. Vi har inte sett det bästa av Frondell än och på ren prestation här i Beijer Hockey Games borde han kanske inte komma med, men sett till potentialen och vad han kan bidra med tycker jag att han borde komma med.

Jack Berglund är en kantboll. Han skulle väl kunna vara en bra laglojal breddspelare men frågan är om det inte blir lite väl trångt på de positionerna. Bland övriga centrar tycker jag att Jacob de la Rose borde komma med. Han är klippt och skuren för rollen som fjärdecenter med sina defensiva egenskaper. Rasmus Asplund är mer tveksam och det beror på om man får loss några starka centrar från NHL. Karl Henriksson däremot lär få lämna truppen.

Just nu finns även NHL-spelarna Linus Karlsson och Liam Öhgren med i truppen, men de har inte presenteras som VM-spelare. Jag tycker däremot att båda två har visat under de här två veckorna att de absolut har att göra i VM-laget. De är användbara på så sätt att de båda två är oerhört skickliga och kan bidra framåt, men även vara dugliga rollspelare.

Kvar är André Petersson, Jakob Silfverberg och Isac Hedqvist. Av dess ser jag inte att alla kommer få följa med. ”AP20” har varit bra, men han behöver ju ändå ha en offensiv roll och känslan är att det kan finnas andra spelare som kan fylla den rollen som Petersson behöver. Jakob Silfverberg och Isac Hedqvist har båda varit starka i fjärdekedjan och skulle kunna följa med för att ha begränsade roller längre ner i laget. Framför allt Silfverberg som kan vara nyttig med sina ledaregenskaper. Hedqvist tycker jag inledde bättre men avslutade lite sämre vilket kan hämma hans VM-chanser, även om han är en liten personlig favorit för mig.

Stjärnglans från NHL då? Nja, det blir nog inga supernamn. William Nylander, Mika Zibanejad, Elias Pettersson, Filip Forsberg och Jesper Bratt från OS-laget lär inte komma. Det vore en stor skräll om någon av dem ansluter till VM. I stället får Sam Hallam kanske blicka mot namn som William Eklund som en möjlig förstärkning. Det vore kul att få se honom i VM, men det återstår att se.

Från Stanley Cup-slutspelet finns det däremot en hel del intressanta namn. Adrian Kempe är såklart det bästa som är tillgängligt. Han vore en kanonkille att få in. Sedan finns även de andra OS-spelarna Elias Lindholm och Rickard Rakell, är någon av dem sugna på VM-spel? Någon som jag däremot tror att vi kan få spela VM är Fabian Zetterlund. Han har spelat två VM under Sam Hallam tidigare och är en liten tränarfavorit. Han är användbar i flera olika roller och skulle kunna kliva in till VM.

Summering

I övrigt kryllar det däremot inte av speciellt många bra svenska namn som lär bli aktuella. Egentligen är det bara ett fåtal spelare som skulle kunna bli aktuella och ta stora roller för Tre Kronor. Det finns inte många starka namn som på allvar kan krydda laget och kliva in som stjärnor.

Vi ska därför inte räkna med att det blir många drömnamn som förstärker när Sam Hallam presenterar truppen i morgon, men däremot kan det absolut komma cirka fem-sju spelare till från NHL och bredda laget mer. Därför blir det naturligt att satsa på flera av de yngre spelarna och låta dem visa vägen även i VM. Satsa på ungdomen och ge dem chansen att köra på under VM!

Annars ska vi nog inte räkna med något svenskt superlag utan framför allt Kanada ligger just nu långt före Tre Kronor i VM. Kanske kan det däremot vara lite positivt för Sverige att ändå gå in lite som underdogs efter flera år där man har varit stora favoriter men misslyckats när det väl har gällt.

