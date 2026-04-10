OLAUSSON: Två serier som inte kunde vara mer olika

Rögle har kopplat ett järngrepp om semifinalen efter två raka segrar i Växjö.

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Två semifinaler spelas just nu i Svenska Hockeyligan i kampen om att gå till SM-final. Uppe i norr möts rivalerna Skellefteå och Luleå medan i söder ställs Växjö och Rögle mot varandra. Det är två slutspelsserier som inte kunde vara mer olika varandra.

Mellan Skellefteå och Luleå är det en oerhört het kamp där känslorna kokar över och det är aggressivt och fysiskt spel över hela isen. Det sprakar verkligen om den serien med smällar och häftiga dueller överallt ute på isen. När de matcherna är på går det nästan inte att slita sig utan man sitter klistrad för att följa allting som händer. Blinkar man så missar man någonting.

De första två matcherna nere i Småland har dock varit helt annorlunda. Där är det knappt någon hetta alls. Det är en ganska snäll serie utan några stora smällar eller känsloyttringar efter avblåsningar. I stället är det som en stor schackmatch. Det är en konstant taktisk duell mellan Björn Hellkvist och Växjös spelfilosofi mot Dan Tangnes och Rögles sätt att kontra Växjös spel.

Är det en underhållande hockey? Nej, inte direkt. Men är det bra hockey? Ja, utan tvekan. Den här serien håller, så här långt, en otrolig hög nivå sett till båda lagens spelkvalité. Det är inte någon elektrisk hockey eller något offensiv propaganda. Snarare handlar det om att stänga ner ytorna så mycket som det bara går och hålla motståndarna på avstånd. Här är det mycket som avgörs i mittzonen där båda lagen gör sitt yttersta för att ha kontroll. Spelet utan puck är nästan viktigaste än spelet med den.

Jag förstår att om man som neutral åskådare beklagar sig över spelet på isen och bristen på fart, fläkt och underhållning. Om man däremot älskar hockey och detaljerna i spelet är detta en serie som passar perfekt. Det finns oerhört mycket små detaljer att syna och det är en väldig taktisk kamp där varenda millimeter ute på isen blir väldigt, väldigt viktig.