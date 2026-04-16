OLAUSSON: En helt annan känsla – Rögle ser ut som ett guldlag

För två år sedan tog sig Rögle till SM-final mot Skellefteå.

Nu är de där igen, mot samma motstånd dessutom, och Robin Olausson menar att årets Rögle ser mer ut som ett guldlag den här gången.

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

2024 tog sig Rögle till SM-final efter att ha slagit ut Färjestad i kvartsfinal och sedan vunnit mot Växjö i semifinalen.

2026 är Rögle nu återigen klara för SM-final efter att ha vunnit mot Färjestad i kvartsfinal och sedan slagit ut Växjö i semifinalen.

Sade någon déjà vu?

Även om resorna till finalen har varit snarlika, nästan identiska, vill jag ändå påstå att det är ganska stor skillnad mellan Rögle 2024 och Rögle 2026. Enligt mig är årets upplaga både klart bättre och mer redo inför finalen.

Den här gången ser Rögle mer ut som ett guldlag och det finns fler grejer som talar för att de faktiskt ska gå hela vägen den här gången.