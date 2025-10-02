HV71 nollar Färjestad hemma i Husqvarna Garden och vinner med 2-0.

Robin Olausson tar ut fem heta punkter från matchen.

Uppmaningen till Jörgen Jönsson: Sära på stjärnorna.

Han är HV71:s räddare i nöden.

”Går att kräva mycket mer av Färjestad”

Äntligen islossning för HV.

”Är det säsongens match?”

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Frederik Dichow räddar HV71 igen

Hur många gånger har man inte skrivit exakt det som står ovan? Frederik Dichow har blivit lite av HV71:s räddare i nöden. När det ser risigt ut och HV behöver det som mest, ja då kliver dansken också fram och är utslagsgivande för laget.

När Lassi Lehtinen nu fått en ganska svag start på sin tid i Jönköping och förlusterna radats upp. Då kliver Dichow in och spelar som bäst återigen för att se till att HV kan börja få med sig resultat och kanske till och med vända lite på säsongen. Att han nu nollar Färjestad och bara har släppt in tre mål på de tre senaste matcherna i HV:s mörkaste stund befäster också den bilden.

Han har visat i kvalen de två senaste åren att han kan vara en matchvinnarmålvakt av högsta klass. Den sidan har Dichow visat även nu. För hans del gäller det nu att hålla en högre lägstanivå och kunna prestera över en hel säsong snarare än att bara kliva fram i enstaka matcher.

Störst mot minst – men det märktes inte

Det var en intressant duell i Husqvarna Garden i kväll. Färjestad har det både längsta och tyngsta laget i SHL medan HV71 är kortast och väger lättast av alla SHL-lag. Hur skulle den skillnad i storlek prägla matchen?

Inte mycket, skulle det visa sig.

Jag tycker att HV stod upp väldigt bra trots att de inte har samma ”size” som FBK besitter. De smällde på bra själva och gick verkligen dit i duellerna. De visade upp ett klart hungrigare spel och spelade med mer energi och vilja än vad de annars har gjort i säsongsstarten.

Samtidigt går det att fråga sig ifall Färjestad hade kunnat använda sin storleksmässiga storlek på ett bättre sätt.

Färjestads stjärnor måste höja sig

Färjestad har under inledningen inte haft samma spets i offensiven som förra säsongen. Hittills har de gjort 21 mål vilket gör att de bara är i mitten av SHL sett till antal gjorda mål. Färjestad har fokuserat väldigt mycket på försvarsspelet inför årets säsong, men har det kanske blivit lite för mycket? Så här långt känns det inte som att de har samma bett i offensiven. I fjol nollades Färjestad inte en enda gång. Men nu har FBK redan nollats två gånger på åtta matcher. Det är anmärkningsvärt.

De har väldigt mycket puck och väldigt mycket offensiv zontid men det är det där lilla sista som saknas. Det ska sägas att Zohorna-kedjan med Viktor Lodin, Luke Philp och Radim Zohorna var lysande i kväll och enligt mig är de Färjestads ledande kedja. Det händer alltid någonting kring trion och de ser alltid farliga ut.

Däremot finns det frågetecken kring förstakedjan med Oskar Steen, Joel Kellman och Marian Studenic. Efter sju matcher förra säsongen hade de gjort hela 20 poäng tillsammans. Men efter sju matcher i år har de blott noterats för nio poäng, och de blev också nollade i kvällens match. Det är under förväntan av FBK:s offensiva stjärnor och här går det att kräva mycket mer.

Färjestad har ändå ett bra grundspel och skapar mycket chanser men de behöver bli vassare när de får lägena. Stjärnorna måste höja sig och leverera bättre för att FBK på allvar ska slåss i toppen. Jag tycker därför att Jörgen Jönsson borde agera och sära på Steen och Studenic för att försöka väcka stjärnorna och få ut mer i det offensiva spelet.

Islossning för HV71 i powerplay

En stor svaghet i HV71:s spel under hösten har varit special teams. De har haft sämst powerplay i SHL och även varit ett av de sämre lagen i boxplay. Såklart är det viktigt att vara som bäst i fem-mot-fem-spelet men samtidigt kan special teams avgöra många matcher och för HV har de avgjorts i negativ bemärkelse så här långt.

Men mot Färjestad lossnade det till slut för HV71.

Efter att endast ha gjort två powerplay-mål på 23 försök på de första sju matcherna fick HV utdelning i dag. De gjorde två mål på sina två första lägen i PP under första perioden, även om det första målet definitivt inte var ett klassiskt powerplay-mål. Även i boxplay fick HV jobbet gjort. Färjestad gjorde inte mål på två PP-försök trots att de skapade flera chanser. HV71 gjorde dock ett ganska bra jobb med att hålla Färjestad på utsidan och Dichow klev även fram när puckarna väl gick igenom.

Om HV71 kan förbättra sitt special teams kommer det att betyda mycket för resten av säsongen. Där kommer många matcher att avgöras och för HV gäller det att vara på rätt sida av den aspekten om de ska lyfta i tabellen.

Säsongens match?

På lördag spelas det som kan vara säsongens match så här långt i SHL, åtminstone på förhand. HV71 reser till Linköping och möter ärkerivalen i Saab Arena. Båda lagen vann i kväll och står nu på sex poäng vardera efter åtta omgångar vilket gör att de ligger under kvalstrecket.

Det har varit krisstämpel på både HV71 och Linköping under hösten och även om det är tidigt på säsongen kommer lördagens möte att bli väldigt viktigt för lagen.

Ett av lagen har chansen att kliva upp på nio poäng och kanske till och med kliva över det negativa strecket, medan det andra laget riskerar att bli kvarlämnade i botten. Det må bara vara tre poäng men laget som vinner på lördag kommer att kunna ta ny fart inför resten av säsongen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects