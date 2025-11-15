OLAUSSON: Det börjar lukta kval nu, Leksand

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand är nere på kvalplats i SHL efter 5-0-förlusten mot HV71.

Robin Olausson skriver om krisen i Leksand och tar ut fem heta punkter från matchen.

Leksand ligger där de borde göra.

Världens sämsta powerplay?

Leksands mardrömsfacit – mot bottenlagen.

Hyllningen: ”Spelar bättre än på flera år”

Därför behöver HV71 fortfarande värva – trots vinsterna.