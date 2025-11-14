MJÖRNBERG: Total kontroll

Vita Hästen hade fullständig kontroll över Visby/Roma när de slutligen fick mäta sig med ett lag på topp sex-position och lämnar Gotland med tre poäng efter kassaskåpssäkra 4-1.



Total kontroll är inte bara namnet på en riktigt skarp bok av David Baldacci från slutet av 90-talet (uppföljaren till Absolut Makt som också kom att filmatiserats av Clint Eastwood), utan också en väldigt tydlig beskrivning av Vita Hästens match på bortaplan mot Visby/Roma.



För det som skulle bli en häftig toppmatch mellan två av söderseriens riktiga storsatsningar. Vita Hästens första möte med ett lag från topp sex. Blev inte så mycket mer än en defilering.



Vita Hästen hade kontroll på allt.



Jag fastnar vankelmodigt någonstans i frågeställningen om det var Vita Hästen som var för bra eller Visby/Roma som var riktigt bleka och tvingas som en sann Svensson i slutändan ta medelvägen och acceptera att det nog var lite av båda.



Vita Hästen hade knappast åkt till ön för att turista. Även om man hade kunnat tro det av matchinledningen. För Visby/Roma klev ut inför hemmapubliken och tog tag i taktpinnen. De första minuterna tryckte man på med härlig frenesi i offensiven och lät knappt sina gäster låna pucken.



Ändå stod det 0-2 på tavlan efter drygt fem minuter utan att gästerna haft ett enda ordnat anfall. Därifrån var det dock inget snack. När Vita Hästen hade fått greppet om matchen släppte de det inte.



Framförallt uppträdde Norrköpingsgänget disciplinerat. Man hade en matchplan och följde den. Spelade systematiskt och genomtänkt. Med ett lugn. Den direkta motsatsen till Visby/Roma.



Det borde vara oroande för ögänget. Jag har sett för lite av laget i säsongsöppningen för att kunna ha en uppfattning om ifall det bara var dagens insats som var blek eller om det är ett systemfel. Men det såg inte ut som att Visby hade någon plan. Där Vita Hästen hade en tanke med det mesta, från försvarsspelet till hur de ville attackera kassen i anfallszon, såg hemmalaget mer ut att gå på chans och hoppas att saker och ting skulle lösa sig av inspiration. Lite som att man tänker att ”nu har vi värvat ihop en massa bra spelare, nu löser sig nog spelet av sig självt”. Det funkar mot lag som Järfälla (well, uppenbarligen inte för Hanviken), men knappast mot så skarpa lag som Vita Hästen.



Visby/Roma kommer inte utmana de bästa lagen i serien utan ett eget spel. Vill man ha med sig något positivt från dagens förlust kan man ta det som en lärdom.



För när de vassaste spelarna blir satta ur spel av en skicklig motståndare blir det ofrånkomligt problem. Alexander Bjurström var direkt blek ikväll och Vita Hästen lyckades så väldigt bra med planen att gå hårt åt Anton Svensson att han framstod som mer frustrerad än spetsig.



Samtidigt måste man så klart också ha bra målvaktsspel. Sett över hela matchen gjorde Filip Lindblad en klart godkänd match med många bra räddningar. Men det är svårt att inte fundera över vad som hade hänt om han inte hade gjort en riktig tavla till 0-1 i matchupptakten och släppt in 0-2-pucken som ärligt talat inte heller såg otagbar ut. En toppad målvakt där hade kanske kunnat sätta en annan ton för matchen.



Eller så var Vita Hästen helt enkelt för bra och hade tagit kommandot över den här tillställningen förr eller senare ändå. Man satt ihop som lag och stängde ner hemmalaget helt enkelt. Många var bra, men det blir lite överflödigt med individuell spelarkritik, det var laget, organismen Vita Hästen som utmanövrerade Visby/Roma ikväll.



Total kontroll som sagt.



Det återstår väl i slutändan att se om Jesper Kemi på tränarbänken lyckas skriva ett Baldacci-manus till den här säsongen.



Men dagens insats visar ändå att han är på god väg.

