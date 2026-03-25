MJÖRNBERG: Till Hockeyettan efter sanslöst drama

Det blev ett sanslöst drama när Boro/Vetlanda i förlängningsspel tre mot tre lyckades trycka in den avgörande pucken borta mot Nyköping som betydde 2-1 och att smålänningarna spelar i Hockeyettan nästa säsong.

Det är bara att lyfta på hatten och gratulera.



Boro/Vetlanda har varit en stark kraft i division 2 under flera år, utan att egentligen vara särskilt nära att ta klivet upp i Hockeyettan, men när smålänningarna väl tog sig till kvalserien då lyckades de också ta sig hela vägen.



Hockeyettan-platsen är säkrad efter vad som inte kan beskrivas som något annat än ett sanslöst drama.



Förutsättningarna inför kvällens match på Rosvalla i Nyköping var ju fantastiska. Hemmalaget hade en poäng mer i tabellen, men Boro den vassare målskillnaden. Således: the winner takes it all oavsett om det skedde under ordinarie tid eller i förlängning.



Och det var hela vägen dit det gick.

Loading ..