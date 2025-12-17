MJÖRNBERG: Spänningen är viktigare än kvaliteten

Kvalitetsmässigt är den hockey som spelas i mittenskiktet av den norra serien inte mycket att hänga i julgranen, men serien har vad söderserien saknar. En spännande streckstrid.

Häng med på några funderingar från onsdagskvällen.

Samtidigt som det går att deppa över att slutspelsstriden i söderserien ser fullständigt avgjord ut redan innan det hunnit firas jul kan konstateras att det knappast finns tio slutspelslag över huvud taget i den norra serien.

Det är bara en vecka kvar till jul och lagen är slitna efter en intensiv höst (well, well), men efter att ha skärskådat kvällens omgång i den norra serien kan konstateras att det skiljer mil i kvalitet mellan serierna när det kommer till lagen som aspirerar på topp tio. Det spelades rätt mycket rätt så dålig hockey ikväll.

Men det spelar egentligen ingen roll. Kvalitet är ingen garant för underhållning och den norra serien har vad söderserien inte har. Det vill säga spänning vid strecket.

Bakom Hudiksvall, Lindlöven, Sundsvall, Forshaga, Boden, Borlänge och Strömsbro som väl måste anses som sju ganska självklara slutspelsgäng är det så många som nio lag som lagom till julbrejket har häng på de tre återstående platserna. Det är så man vill att en serie av det här slaget ska se ut.

Men nå väl. Tillåt mig lyfta fram några punkter från aftonen i den norra serien.