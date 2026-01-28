MJÖRNBERG: Smyger mot serieseger – skickade rivalen ut ur diskussionen

Hela säsongen har det snackats om Vita Hästen och Karlskrona i toppen av söderserien, men efter poäng i 17 raka matcher har Tingsryd skaffat sig en skön smygarposition och har drömläge att nypa seriesegern. Via 8-4 hemma i Dackehallen skickade man ut Tranås ur den diskussionen.



Tranås enskilt viktigaste spelare Pontus Eklöf ledsnade uppenbarligen på något, stannade upp, vände sig om och skickade en måljublande Hannes Johansson som precis punkterat matchen med sin 7-4-puck i tom kasse rätt ner i isen.



Handgemänget som uppstod efter det, med några svettiga handskar i frustrerade nyllen och två bänkar som likt tuppfäktande ungdomsgäng stod och skällde på varandra bar en air av slutspel.



En ganska välkommen sådan i en annars ganska snäll match.



Men kanske ska man se Eklöfs onödiga känsloutbrott som en illustration av att en eventuell serieseger gled Tranås ur händerna den här kvällen. Uppgörelsen mellan taif.se och taif.nu hade ju med en annan utgång än de 8-4 till hemmalaget det nu blev kunnat hålla kvar Tranås i striden om den absolut mest framskjutna positionen i tabellen.



Men nu har man både färre poäng och fler spelande matcher än de tre storheterna framför i tabellen (Karlskrona besegrade Halmstad med 4-3 och Vita Hästen fick med sig en poäng från Husqvarna Garden efter 2-3 efter straffar mot HC Dalen ikväll) och ovanpå det en aningen suspekt form.



4-8 i Dackehallen var andra raka bortamatchen där tranorna blev lite uppkäkade av konkurrenter på tabellens övre halva. Senaste bortamatchen var man ju storleken mindre än Mariestad och föll med 2-4. Det är poäng som man hade behövt om man på allvar ska kunna gå för seriesegern. Matematiskt har man så klart fortfarande chansen, men det där sista lilla saknas för tillfället.

Loading ..