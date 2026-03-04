MJÖRNBERG: Obegripligt onödig odisciplin

Spelmässigt hade Mariestad ett pånyttfött Borås på gaffeln flera gånger. Men lika obegriplig som onödig odisciplin satte laget i skiten. Det tycks vara ett mantra som ständigt går igen för Mariestad. Efter 7-5 till Borås i rond ett blir fortsättningen till helgen oerhört intressant.



Mariestad-tränaren Karl Helmersson predikade disciplin inför nedsläpp. Laget skulle inte gå i några fällor. Man skulle undvika onödiga utvisningsminuter.



Det höll i sex sekunder.



Sen satt Joel Cruus i utvisningsbåset och bara 15 sekunder senare tappade Bois-keepern Victor Olsson in Adam Hirsch avslut till 1-0 Borås.



Mindre än minuten senare satt Oscar Lundins klubba i ryggen på ståtligt flygande Jesper Andersson och med bara 1.45 spelade kunde Pontus Netterberg skridskoskarva in 2-0 till hemmalaget i matchens andra powerplay.



En mardrömsstart för Mariestad. En drömstart för Borås.



För rent krasst, efter allt stök som varit den senaste veckan med tränarbytet från Christer Nylund till Fredrik Johansson och Mariestad som pekats ut som tydliga favoriter i matchserien kunde det inte ha börjat på ett bättre sätt för Borås. Det pumpade in självförtroende och energi i hemmalaget och hade kunnat underminera moralen i Mariestad. Laget har ju gått på liknande minor tidigare och fallit ihop som ett korthus.

