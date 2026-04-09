MJÖRNBERG: Nu är det en match från drömfinalen

För andra säsongen i rad är det tabellfemman från söderserien som tar sig hela vägen till Hockeyettan-finalen och efter att Visby/Roma besegrat Karlskrona med 3-2 i kvällens fjärde drabbning och ordnat 3-1 i matcher är vi bara en Hudíksvall-matchboll från en riktig drömfinal.

Samtidigt kan Karlskrona ändå glädjas åt den första riktigt positiva säsongen på länge.



Efter gårdagens fem backmål har det något att det var Olle Andersson, backen som inte spelat sedan bortamatchen mot Tingsryd i slutet av februari, som klev fram och visade vägen mot Hockeyettan-finalen med det första målet för Visby/Roma.



Hans 1-0 ungefär halvvägs in i ännu en jämn och tuff slutspelsfight satte liksom tonen för hela tillställningen. Att sedan Alexander Bjurström fyllde på med två ytterligare mål, varav det andra kom i exakt rätt läge när Karlskrona jagade kvittering efter ett briljant förspel av magikern Karl Påhlsson, var ganska symptomatiskt. Visby/Roma har haft fler tilltänkta spetsspelare som levererat i den här matchserien och som gjort en stor skillnad.



Nu tar sig Visby/Roma vidare till Hockeyettan-finalen och jag skulle vilja påstå att vi just ikväll står en match från drömfinalen. Och med en match menar jag förstås den matchboll som Hudiksvall ska slå in mot Lindlöven under fredagskvällen.



Det är klart att Karlskrona som seriesegrare, Tingsryd som ex-allsvenskar eller Vita Hästen med sitt klassiska varumärke och dundrande storsatsning också hade varit ett ganska fräckt finalmotstånd för Hudiksvall (ja, jag tar ut deras plats i förskott), men när det nu blir Visby/Roma blir det två stora förhandsfavoriter som drabbar samman.

