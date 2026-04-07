MJÖRNBERG: Klasskillnad så stor att det är synd om dem

Via 6-1 och 5-2 i sina hemmamatcher har Hudiksvall komfortabelt glidit upp till 2-0 i matcher i den norra finalserien. Det är rent krasst nästan så det är synd om Lindlöven, så stor klasskillnad är det.



Jag avundas inte känslan Lindlövens spelare måste släpa runt på ute på isen. Vetskapen om att vad de än gör så kommer det inte vara gott nog.



Laget gjorde ett ganska bra försök till forcering i tredje perioden i dagens andra match, men var aldrig särskilt nära att nå hela vägen fram och då satt man redan i ett 1-4-underläge. Som helhet var det Hudiksvall som var det betydligt starkare laget utan att utifrån sin egen måttstock göra någon direkt överdådig insats.



Det är helt enkelt rejäl klasskillnad i den norra finalserien mellan Hudiksvall och Lindlöven.

Loading ..