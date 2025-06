MJÖRNBERG: Fredagslådan – snurrigt värre om den vakanta platsen

Den snurriga gången kring Grums och den vakanta platsen i Hockeyettan, arbetsro hos semifinalgänget och vikten av spelare som är i topplag av rätt anledning. Det är dags för fredagslådan…



Ni har förstås hängt med i de senaste dagarnas rubriker där IK Panterns avhopp från Hockeyettan lett till en cirkus där Kovland och Tumba baserat på väl underbyggda argument valt att tacka nej till den vakanta platsen medan Grums som stod trea i kön slutligen tackade ja.



Allt frid och fröjd och Hockeyettan intakt med 40 lag igen. Ja, kanske det. Men det här riskerar ändå att bli snurrigt värre.



För det har ju framkommit uppgifter om att det är lite si och så med ekonomin i den värmländska föreningen. Man har ett negativt eget kapital, men hoppas att licensnämnden ändå ska vara bjussiga med ett dispensår och därmed bevilja en elitlicens.



Det är många som de senaste dagarna har frågat sig hur Grums med tanke på sina finanser ens kan få frågan om att ta över Hockeyettan-platsen. Svaret på det är ganska enkelt. Inga lag prövas innan de kvalificerat sig för en serie. Förbundet kan fråga Grums, Grums kan tacka ja och först därefter kommer licensprövningen. Det är så gången ser ut.



Rent krasst skulle det alltså kunna bli så att Grums tackar ja för att några veckor senare få ett nej från licensnämnden och så måste cirkusen snurra vidare i jakt på ett lag som kan fylla den vakanta platsen i Hockeyettan. Snurrigt va?



Det är med andra ord många som kommer följa licensförfarandet med spänning. Att Grums inte når upp till standard för vad som krävs i Hockeyettan just idag tycks vara klart, men det återstår att se hur licensnämnden ser på förutsättningarna att vrida det hela på rätt köl och bli konkurrenskraftiga i Hockeyettan. Det är inte helt givet vilken utgång den prövningen kommer få.



Det är väl i och för sig inte en fråga licensnämnden bokstavligt ska ta ställning till i det här fallet, men tror man att ekonomin kommer att bli bättre av att ta klivet från division 2 till den nya modellen av division 1 är jag ganska övertygad om att man tror fel. Det nya serieupplägget i ettan kommer bli ett stålbad för alla små klubbar.



Men för att snurra till det ytterligare. Derbymatcher kan ju ge lite extra intäkter och buzz. Men så mycket sådant kommer Grums inte att få njuta av.



Gänget tycks nämligen bli placerat i den södra serien medan grannen Forshaga ska spela i den norra.



Ja ni hör ju, det är snurrigt värre kring Grums avancemang till Hockeyettan. Den sista twisten på storyn har förmodligen inte kommit än.



* * *



Var det några av supportrarna till Sundsvall som började oroa sig för en spelarflykt i den ekonomiska krisens spår när härföraren Sebastian Kaijser valde att lämna för en möjlighet i Norge kan de andas ut nu.



De senaste dagarna har varit riktigt starka för klubben som kunnat presentera kontraktsförlängningar med nyckelcentern Johan Lindholm, målpryglaren Filip Wiberg och poängspelaren Emil Lindblom. Förmodligen de tre anfallare som stod högst på önskelistan för att ha kvar efter just Kaijser. Där kan man inte säga annat än att sportansvarige Jonas Lindström gjort ett riktigt bra jobb.



Att så många av spetsarna väljer att stanna gör att klubben får lite arbetsro. Det blir inte en utopi att följa upp det starka resultatet, där man pressade Hudiksvall till en femte och avgörande semifinal, från i våras. Det finns en grundpalett att bygga kring och man kan i lugn och ro värdera vilka de sista pusselbitarna bör vara. Vilken spetspjäs man kan få tag i för att ersätta Kaijser.



Där har det till exempel ryktats att Sundsvall intresserar sig för en återkomst av Samuel Eriksson som spelade i den tyska tredjeligan i vintras.



* * *



Så här års är det lätt att imponeras av fina namn som kommer in i ståtliga lagbyggen. Men för att nå riktigt långt krävs inte bara skickliga hockeyspelare, utan kanske snarare karaktärer som vet precis vad som krävs och som beträder isen av rätt anledning.



Därför är det intressant att följa lagbygget som börjar ta form ute på Gotland. Visst är det en samling väldigt fina hockeyspelare som ritat på för Visby/Roma, men börjar vi månne skönja en dimension till?



Ifjol var det Daniel Gunnarsson som gjorde klart att han minsann inte kom till Gotland för att uppnå något i personlig väg, utan snarare var där för att hjälpa en klubb framåt med en spännande satsning.



Inför kommande säsong har man bland annat värvat rutinerade Carl Sjöberg som nu uttalar sig väldigt intressant i en längre intervju på Visbys hemsida.



– Jag kommer inte säga att jag ska göra femton mål och vara en poängspelare. Nej, jag ska komma in och bidra med mitt bästa jag. Då brukar poängen komma, säger han.



Det kan förstås bara vara snack, men jag har en känsla av att det ligger en hel del allvar bakom. Ju fler Sjöberg-typer Visby i så fall kan knöla in i sitt omklädningsrum, desto större sannolikhet är det förstås att de lyckas ta klivet upp i Hockeyallsvenskan.



* * *



