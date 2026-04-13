MJÖRNBERG: Förtjänar att kommas ihåg för annat än slutet

Säsongen tog slut i den norra finalserien där Lindlöven om vi ska vara helt ärliga inte hade skuggan av en chans och blev rejält utskåpade av Hudiksvall. Men gänget från Lindesberg förtjänar att bli ihågkomna för något helt annat än det snopna slutet.



0-3 i matcher, 3-15 i målskillnad, fullständigt utskåpade.



Lindlövens säsong hade kunnat sluta på ett muntrare sätt än vad som blev fallet när laget körde in i mästerligt stabila Hudiksvall. De hade ingen chans och förstod vart det hela barkade ganska snabbt.



Hudiksvall har hyllats för sitt sätt att skåpa ut det norra slutspelet och anekdotbildningen kring den ojämna finalen har blivit hur den mullrande besten bara manglade över en motståndare som det nästan var synd om.



Det är sant. Men det är samtidigt så att Lindlöven förtjänar att kommas ihåg för något helt annat än de där tre sista matcherna mot ett Hudiksvall som förberett sig sedan i somras för just den typen av matcher.



Historieskrivningen kring säsongen 25/26 och Lindlöven är nämligen till största del väldigt positiv.

