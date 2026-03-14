MJÖRNBERG: Enda juvelen i ett avgjort slutspel

Starten av det norra slutspelet indikerar att det kan bli en ganska sömnig transportsträcka. Förutom i en matchserie. Den kan å andra sidan bli en riktig juvel.



Där det södra slutspelet bjudit på tighta matcher, en storfavorit i rejäl brygga och allmän hetta startade det norra slutspelet under fredagskvällen som en rejäl gäspning.



Det var helt enkelt alldeles för ojämnt.



Storfavoriten Hudiksvall drabbades av störningsmomentet att den uttalade förstekeepern Kristers Steinbergs inte kunde delta, men lät sig inte bekommas det minsta. Man klev ut mot Strömsbro, satte 1-0 efter 18 sekunder och hade sen stuga i 60 minuter. 6-1 var siffror i underkant. Hade hemmalaget inte slagit av på takten under matchens andra del hade det kunnat rinna iväg rejält.



Samma scenario utspelade sig i Hive Arena där Boden hade 3-0 mot Kalix efter 15 spelade minuter och så var den matchen över (det blev 6-1 även där tillslut).



Samtidigt gav Sundsvall tidigare i veckan Borlänge en rejäl lektion i slutspelshockey över två raka 6-2-segrar.



Förhandsfavoriterna i norr har helt enkelt visat var skåpet ska stå. De har klivit ut och spänt musklerna. Levt upp till sitt favoritskap och visat att det är en rejäl klasskillnad på den absoluta toppen i serien och lagen som skvalpar där bakom. Det går inte ens att inbilla sig att det kommer bli särskilt spännande i någon av de nämnda matchserierna. Kvartsfinalerna har bara börjat, men resten kommer att vara en ren formsak.



Då känns det betydligt roligare med Lindlöven mot Forshaga där hemmalaget efter två sena mål i tom kasse kunde vinna en tät och ganska hätsk match med 5-2.

