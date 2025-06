MJÖRNBERG: En väldigt tydlig strategi för att nå Hockeyallsvenskan

För att kunna lyckas avancera till Hockeyallsvenskan måste man bygga kring spelare som varit med och lyckats med bedriften tidigare. Att döma av värvningarna inför kommande säsong har Visby/Roma fattat precis den grejen.



Medan många andra sportchefer ligger på latsidan, väntar in sommaren och eventuella fynd som kan dyka upp när marknaden börjar röra på sig laddar André Lundholm i Visby in spetsig värvning på spetsig värvning.



Men det är faktiskt mer än så. Det finns ett tydligt mönster i hur den karismatiske sportchefen agerar just nu.



Ifjol värvade Visby/Roma bra spelare. Till kommande säsong värvar man bra spelare som dessutom varit med och lyckats med det som är föreningens målbild de kommande åren.



Man kan inte se det som något annat än en väldigt tydlig strategi för att nå Hockeyallsvenskan.



Casper Larsson och Erik Rainersson som norpats från Östersund de senaste dagarna är kanske inga märkvärdiga namn. Larsson är en skicklig gnuggare och Rainersson borde ha potentialen att spotta upp poängproduktionen igen i Hockeyettan. De har varit bra nog att hålla en tröja i Hockeyallsvenskan, utan att kanske glänsa, men med en tydlig uppsida i Hockeyettan.



Men det viktigaste av allt, de var med i laget som spelade Östersund upp i Hockeyallsvenskan för några år sedan.



Precis samma sak gäller värvningarna av målvakten Scott Hector och anfallarna Hugo Ollila och Carl Sjöberg. De må komma till Visby från lite olika håll och främst betraktas som spetsspelare på Hockeyettan-nivå, men de har det gemensamt att samtliga var med i laget som spelade Vimmerby upp i Hockeyallsvenskan våren 2024.



Ni ser det tydliga mönstret.



Det brukar sägas att det inte går att ta sig upp förrän man varit med och känt på hetluften i kvalserien eller långt fram i slutspel tidigare. Det tycks onekligen som att André Lundholm har tagit fasta på det.



Visby som klubb saknar själva den där rutinen, nu gör man sitt bästa för att plocka in den från annat håll genom att inte bara värva bra spelare, utan bra spelare som dessutom lyckats avancera.



Det kan vara en oerhört klok strategi.



* * *



På temat etablerade spelare presenterade Vita Hästen sin försvarsgeneral ikväll. Det har ju varit en ganska illa dold hemlighet att man haft tungt SHL-meriterade Oliver Bohm på kroken och nu är den saken också officiell.



Med mer än 450 SHL-matcher på kontot är det ovärderlig rutin som kommer in till Vita Hästen. Bohm må ha fyllt 33 och vara på nedgång (annars spelar man så klart inte för Tingsryd eller skriver på kontrakt i Hockeyettan), men han är precis den spelartyp ett gäng som Hästen behöver.



Det kommer vara en hajp kring Norrköpings-laget, fansen kommer ha en förväntan om att laget ska fortsätta det segertåg som dundrat genom division 3 och division 2 och det kommer krävas en offensiv hockey som underhåller. Det kan lät stiga ett lag lite åt huvudet. Då blir det perfekt att få in en pjäs som vet vad som krävs, som kommer logga mängder av istid och inte lägga några fingrar emellan.



Bohm kommer inte vara särskilt flashig. Han kommer stå där och spela sarg ut och sätta stackars Hockeyettan-anfallare i planket. Det framstår som en väldigt smart värvning av nye sportchefen Tom Tärnström.

