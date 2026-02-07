MJÖRNBERG: Dubbelt oroväckande

Att ta två poäng med sig hem från en bortamatch i Halmstad är inte fy skam, men för Tranås borde det faktiskt ha varit tre och topp fyra-laget lämnade Halland med något som borde ge upphov till viss oro.

Det blev två poäng med hem från Halmstad efter seger (4-3) i förlängning och fortsatt god positionering för att sluta topp fyra i den tuffa söderserien. Men frågan är om inte lördagens drabbning inför snudd på fullsatt salong i Halmstad Arena var mer oroväckande än glädjande för Tranås.



Dubbelt oroväckande till och med.



Det går att se tillställningen på lite olika sätt. Man skulle kunna anlägga ett positivt synsätt och konstatera att Tranås tog tillvara på det som bjöds och kliniskt skaffade sig en 3-0-ledning efter den första perioden och att man spelade en väldigt bra hockey och hade ett järngrepp om tillställningen i början av den andra, utan att riktigt kunna förvalta det till en 4-0-puck som så klart hade dödat matchen.



Allt som allt spelade Tranås, precis som man har gjort större delen av säsongen, en riktigt bra hockey. Men det måste betraktas som oroväckande att man inte klarar av att omsätta en 3-0-ledning med bud på mer i tre poäng. För istället för 4-0, vilket hade varit det logiska, höll hemmakeepern Felix Tengvall sitt lag kvar i matchen med några svettiga räddningar, det kom ett reduceringsmål som gav Halmstad syre och resten är historia. 3-0 blev till 3-3 och hade kunnat bli en hemmaseger under ordinarie tid om det velat sig illa för Tranås.