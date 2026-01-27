MJÖRNBERG: Drömvärvningen kommer med en helt ny press

Deadlinens högst troligt största värvning är i hamn när trotjänaren Marcus Eriksson kommer hem till Vita Hästen för att sluta en cirkel och ta laget tillbaka upp i Hockeyallsvenskan.

Häftigt och kul för alla inblandade, samtidigt som det ofrånkomligt lägger en helt ny press på laget.



Det är fem dagar kvar tills fönstret stänger, men den häftigaste värvningen inför Hockeyettans deadline är redan gjord i och med det faktum att Marcus Eriksson vänder hem till Vita Hästen.



40-åringen som spelade i SHL med Skellefteå så sent som ifjol är inte vilken superskicklig spelare som helst. Det är klart att hans tall till klubba kommer snurra ex-antal Hockeyettan-försvar upp i korvkön och att hans magiska spelförståelse kommer bli en rejäl krydda i ett redan välfungerande powerplay. Men framförallt är det en trotjänare. En spelare som under väldigt många säsonger, både i division 1 och Hockeyallsvenskan, troget valde att stanna kvar i Norrköping och Vita Hästen trots att han helt uppenbart var överkvalificerad för att spela där.



Det är klart att fansen är överlyckliga en dag som denna. Det är en värvning som är lika nostalgisk som den är vass och som känns i hjärtat hos många i Peking.



Men den sätter också en jäkla press på Vita Hästen inför det som återstår av den här säsongen.

