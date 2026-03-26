MJÖRNBERG: Doktorn flyger – och keepern spelar helt utan slutspelsrädsla

För tredje gången på fyra matcher visade Hudiksvalls stora slutspelsjoker ”Doktor Levander” vägen med matchens första mål. Målvakten Kristers Steinbergs spikade igen kassen och storfavoriten kunde vinna med 4-0 och koppla greppet om rivalserien trots att Sundsvall gjorde en riktigt bra match.



I Lasse Åbergs succékomedi Sällskapsresan från 1980 finns en karaktär som heter ”Doktor Levander”. Det har gett upphov till ett internskämt i Hudiksvall där forwarden Axel Levander kallas för ”Doktorn” och där det är musiken från nämnda film som dundrar ur högtalarna i Holmen Center när han gör mål.



Det finns en nyckelscen i filmen där ”Doktor Levander” ska hjälpa huvudkaraktären att bota flygrädsla med mässandet ”jag kan flyga, jag är inte rädd” och det känns ju ganska passande när man ska beskriva Hudiksvalls start på slutspelet.



För är det någon som verkligen flyger är det ”Doktorn” Axel Levander.

