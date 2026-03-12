MJÖRNBERG: Det måste till en remarkabel förändring snabbt

I och med 5-4 i Himmelstalundshallen sänkte Halmstad Hammers hemmalaget Vita Hästen i förlängning för andra kvällen i rad. Laget har gjort det enastående bra.

Samtidigt är krisen avgrundsdjup i Vita Hästen. Det måste till en remarkabel förändring snabbt.



Halmstad Hammers har gjort två alldeles lysande matcher i Himmelstalundshallen, vunnit två raka sudden death över Vita Hästen och åker hem genom natten med 2-0 i matcher.



Ärligt talat borde det inte ha behövts förlängning för att avgöra de två första kvartsfinalerna i Norrköping. Så pass mycket bättre har Halmstad faktiskt varit än sin motståndare.



Man har spelat efter sina resurser, med en tydlig matchplan och framförallt kämpat för varandra. Det har varit en uppvisning i lagmoral och hjärta. Ett kollektiv som kämpar för varandra och som vet precis vad de ska göra.



Det kvittade att Colin Smith skapade lite konstgjord andning för Vita Hästen med sitt 4-4-mål med bara sekunder kvar ikväll. Halmstad, som hade hämtat upp 1-3 till 4-3 under den tredje perioden, gick bara ut och laddade om för att sedan komma in och ordna ett nytt ganska snabbt sudden-avgörande till 5-4.



Det är bara att lyfta på hatten. Halmstad har över två matcher visat vad lagidrott handlar om.

