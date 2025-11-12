MJÖRNBERG: Det finns ingen anledning att skratta längre

Inför säsongen var både Wings och Norrtälje gravt nederlagstippade, men med ungefär en fjärdedel av serien spelad är det ingen som skrattar längre. Kvällens match i Märsta stod mellan två lag som gjort det väldigt mycket bättre än vad någon förväntat sig på förhand.

Häng med på några onsdagsfunderingar.



Det blev förvisso en tappad 3-1-ledning och förlust efter förlängning 3-4 hemma mot succénykomlingen Norrtälje. Men Wings gjorde på nytt en ganska bra hemmainsats den här onsdagskvällen.



Minns hur det lät inför säsongen. Då blev Märsta-klubben i stort sett kollektivt utskrattad när det lyftes in spelare från division 4 och division 3 och sportchefen Björn Danielsson skrapade ihop vad han kunde efter att de befintliga spelarna i truppen gjort klart att de ville ha ett lag som gjorde ett försök i division 1.



Ett tag såg det ut som att vem som helst som ville kunde få en tröja i Wings. På papperet såg det bara hopplöst ut. För hur skulle det där kunna gå?



Sportchef Danielsson var dock fylld av tillförsikt trots sitt på papperet synnerligen begränsade lagbygge.



– Jag tycker att division ett handlar sjukt mycket om att få in ett spelsätt som sitter i gruppen och att bli jobbiga att möta. Det finns självklart några givna topplag, men sen tycker jag det är ganska jämnt där bakom. Man måste komma ihop som grupp och hitta sätt att vinna matcher, får man in det där kan man överraska rejält, sa han när jag snackade med honom inför säsongen.



Så här med ungefär en fjärdedel av säsongen spelad och efter att Wings skrapat ihop tio poäng på lika många matcher är jag beredd att ge honom rätt.



Jobbar man bara tillräckligt hårt kan man åstadkomma väldigt mycket bra och det är just precis vad Wings har gjort. Laget har stora brister i det defensiva spelet där varken kroppar eller hjärnor ser ut att hänga med stundtals, men det går inte att klaga på arbetsinsatsen och viljan. Det ser ut som ett lag som just likt sin sportchef vågar ha en liten tro och därför har kunnat göra bättre resultat än förväntat.



Det beror så klart till ganska stor del på att den norra serien bakom de absoluta topplagen är särdeles svag. Klassmässigt var matchen mellan Wings och Norrtälje knappast särskilt mycket mer än division 2-match om man ska vara krass. Men man kan inte förhålla sig till något annat än det motstånd man ska möta och det har Wings gjort väldigt bra så här långt den här säsongen. Speciellt hemma i Pinbackshallen där man plockat samtliga sina poäng.



Ser man till kvällens match är det klart att Norrtälje hade mer puck och kanske lite mer spel, men jag tycker Wings var betydligt bättre på att skapa de hetare lägena. Det är många spelare som uppträder med frenesi innanför anfallsblå. Johannes Yücel som gjort comeback efter sju spelade matcher över de tre senaste säsongerna visar upp en härlig spelglädje match efter match, Viktor Greveback som floppade i Surahammar ifjol petar in en hel del puckar och i Oscar Sarhus (tvåmålsskytt ikväll) har Wings en ishockeyspelare som är bra på riktigt.



Det blev övertidsförlust med 3-4 tillslut, men Wings gör en väldigt mycket bättre figur än man hade kunnat tänka sig.



Det finns så att säga ingen anledning att skratta längre.



Det resonemanget gäller så klart i lika hög grad nykomlingen Norrtälje. Vet de vad de gett sig in på?, uttryckte vi oss fnissigt inför säsongen och tippade laget slentrianmässigt i botten.



Sedan dess har de knappt gjort något annat än att gå från klarhet till klarhet. Spelmässigt har den turboladdade division 2-truppen inget överväldigande att visa upp, men de har byggt in en moral i truppen som gör att de kan ta poäng i varje match där de ställer upp.



De var nära att hämta upp ett hopplöst underläge mot suveränen Lindlöven senast och ikväll räckte upphämtningen hela vägen från 1-3 med ungefär åtta minuter kvar att spela till 4-3 efter förlängning. Det var ett lag på banan som verkligen trodde på att de skulle kunna vända trots att offensiven under matchen varit så där och det är när man tror man kan lyckas.



Norrtäljes höst är rakt igenom imponerande och jag är tämligen övertygad om att de 15 poäng man redan spelat in är den padding som redan har säkrat ett nytt kontrakt i Hockeyettan.



Det bästa med det är att det finns väldigt mycket positivt att bygga kring framåt. Både sportsligt på isen och engagemangs- och publikmässigt vid sidan av den.



Förvaltar Norrtälje sitt pund rätt kan de vara en förening att räkna med betydligt högre upp redan inom de närmaste åren.



* * *



Tyringe kommunicerade bara någon timme innan match att de arbetsbefriar tränaren Mats Lusth och gick sedan ut och förlorade med 1-3 hemma mot Borås med sportchefen Fredrik Arvidsson i båset.



Det kan knappast ha något med de sportsliga resultaten att göra. De elva poäng på tio omgångar (poäng i hälften av sina spelade matcher) som laget plockat med Lusth fram till kvällens omgång och snodda pinnar från lag som HC Dalen, Hanviken och Vita Hästen är med tanke på det material Tyringe förfogar över inte särskilt illa pinkat alls. Samtidigt kan man väl inte påstå att den hockey som spelats gjort att det slagit gnistor om spelarutvecklingen.



När både sportchefen Daniel Söderberg och ordförande Tobias Friberg, som var de som plockade in Lusth och gav honom ett treårsavtal, försvunnit från föreningen var tränarens skyddsnät borta. Det lär väl snart krypa fram vad som är orsaken till entledigandet, men med en ny sportslig ledning på plats blev det så klart ett ganska enkelt beslut att ta om det börjat gnissla någonstans.



Nu blir det intressant att se vad det här innebär för Tyringe framåt. Både vad gäller den hockey man vill spela och den spelarutveckling man vill bedriva.



* * *



Det har varit ganska tydligt i Nyköpings bortamatcher på senare tid att laget kan vara ganska ystert och streta emot så länge de har häng, men att det unga laget blir hängbjörkar som lägger sig ner och självdör när det börjar studsa emot.



Receptet mot dem borde således vara att gå ut och gasa tidigt för att göra processen kort. Den analysen verkade Vita Hästens helt uppenbart ha missat. Topplaget bjöd på spelvändning och släppte in ett billigt mål redan i matchens första minut och gav Nyköping så mycket syre att de kunde surfa på en 2-0-ledning en lång bit in i den andra perioden.



Men sen var det roliga slut. Sammanfallet kom när Vita Hästen ganska snabbt kunde skicka in två puckar och kvittera i slutet av den andra och slutade inte förrän hemmalaget hade vänt matchen till 3-2 och säkrat de tre poängen.



Men kvällens match i Himmelstalundshallen måste ändå betraktas som ett ordentligt fall framåt för Nyköping efter att ha blivit fullständigt utskåpade några bortamatcher i rad. Nu fick man i alla fall falla med flaggan i topp och visa att det finns lite kvalitet i laget när man vaknat på rätt sida.



Märkligt dock hur svårt Vita Hästen har mot de lite sämre lagen på hemmaplan. Nu fick man förvisso med sig samtliga tre poäng mot Nyköping, om än med darr på ribban, men tidigare har man ju tappat poäng mot både Tyringe och Huddinge i hemmaborgen.



Med tanke på att man fortsatt är ett lag som inte har förlorat under ordinarie tid är det faktiskt ganska uppseendeväckande.

Loading ..