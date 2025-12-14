MJÖRNBERG: Bästa formen av ställningskrig – söderserien är avgjord

När den norra seriens två bästa lag drabbade samman i en het toppmatch blev det ett ställningskrig av bästa sorten som Hudiksvall tillslut kunde vinna med 2-1 över Lindlöven. Samtidigt ser det tyvärr ut som att all spänning kring slutspelsstrecket i söder har slocknat.

Häng med på några söndagsfunderingar.



Ställningskrig kan lätt tolkas som ett negativt omdöme om en match. Som att det rör sig om lag som inte riktigt vågar kliva fram och ta för sig. Men det är inte så det ska tolkas i fallet Hudiksvall mot Lindlöven.



Toppmötet i den norra serien blev ett ställningskrig för att lagen inte tillät varandra att komma till några ordentliga lägen. Nog ville de framåt för att kreera, men de var ungefär lika duktiga på att ligga rätt, stå i vägen och med kraft hålla sina motståndare borta från den egna kassen.



Det är egentligen två lag vars flärdfulla offensiv är den främsta styrkan, men som under säsongen visat upp ett väldigt stabilt försvarsspel. Skottstatistiken 22-19 säger väldigt mycket om hur matchen såg ut. Det var en kraftmätning av bästa märke där disciplinerat och välordnat spel stod i centrum. Lagen tillät helt enkelt inte varandra att komma till några fetare chanser.



Underhållsvärdet i det kan så klart diskuteras. Det är klart att det är kul att se skickliga lag spela klapp-klapp och byta chanser med varandra, men det finns en viss charm även i det kontrollerade. Hudiksvall spann vidare på melodin från veckans 1-0-seger i Sundsvall och Lindlöven visade att de inte är mycket sämre när det kommer till det sortens spel. Ni vet sånt som kommer bli väldigt vägvinnande i ett slutspel.

Loading ..