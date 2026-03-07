MJÖRNBERG: 1-1 i coachkampen – nu blir det tredje avgörande

Efter en bortamatch där man blev utmanövrerade slog Hanviken tillbaka skoningslöst och 6-1-besegrade Mjölby med mersmak i match två. Nu är det 1-1 i coachkampen och omöjligt att förutse vad det blir för typ av match när serien ska avgöras.



Efter den mindre lyckade insatsen och förlusten nere i Mjölby i match ett av åttondelsfinalen (4-1 till östgötarna) tog Hanviken-tränaren Anders Hultin till ett annorlunda grepp inför kniven mot strupen-returen under lördagen.



Spelartruppen fick titta på klipp från tidigare matcher där de gjort bra saker och sedan reflektera över vad det egentligen är de vill stå för.



– Jag sa inte ett ord, utan de fick titta och fundera, ordet var fritt. Sen fick de en enda fråga, vad krävs för att vinna matcher?, förklarar coachen.



Resultat av det blev 0-1 i baken efter 52 sekunder och en första period som var allt annat än bländande.



Men sedan hände något.

