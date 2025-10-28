På väg mot en av de bästa rookiesäsongerna genom tiderna?

Kan Matthew Schaefer vara på väg mot en av de mest imponerande rookiesäsongerna vi har sett i NHL:s historia? Det är för tidigt för att dra några slutsatser, men Steven Ellis radar upp argument för att vi håller på att beskåda något alldeles speciellt från New York Islanders draftetta just nu.

Matthew Schaefer har varit sensationell under inledningen av sin rookiesäsong med New York Islanders. Foto: Brad Penner-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska från engelska.

Det är tufft att vara en 18-årig NHL-back.

Cale Makar, Quinn Hughes, Lane Hutson, Zach Werenski och Adam Fox gick alla på college vid den åldern. Det tog Thomas Harley och Evan Bouchard tid att etablera sig som ordinarie spelare. MacKenzie Weegar såg knappt ut som ett framtidslöfte i NHL vid den tiden.

Men New York Islanders rookie Matthew Schaefer får det att se så förbaskat enkelt ut.

Phil Housleys rookiesäsong med 66 poäng 1982/83 är fortfarande guldstandarden för vad en 18-årig back kan åstadkomma. I modern tid är det bara Rasmus Dahlin (44 poäng 2018/19) och Aaron Ekblad (39 poäng 2014/15) som har nått över 30 poäng. Med sju poäng på nio matcher är Schaefer i takt att nå 72 – vilket inte bara skulle vara den mest produktiva säsongen av en back i hans ålder, utan en av de bästa insatserna av en back under det senaste decenniet, punkt.

Är det hållbart? Förmodligen inte. Men han har redan skaffat sig gott om utrymme att slappna av lite och ändå vara en av de mest produktiva rookiebackarna vi någonsin sett.

LÄS ÄVEN: Från tragedi till triumf – historien om Matthew Schaefer

Matthew Schaefer spelade bara 30 matcher i fjol

Mellan turneringsspel med Kanadas juniorlandslag och OHL:s grundserie spelade Schaefer bara 30 matcher förra året på grund av skada. Med tanke på hur svårt det är för någon i hans ålder att kliva in i NHL direkt borde den begränsade istiden förra säsongen ha gjort övergången till en av de långsammaste vi sett på länge. I stället? Helt tvärtom. Schaefer svarar just nu en av de mest imponerande rookiesäsongerna av en back på årtionden.

Det är fortfarande ett litet urval. Vi får se hur han hanterar slitaget av en hel 82 matcher lång säsong. Men hittills har inget hinder varit för stort för den kanadensiske ynglingen, som fyllde 18 år så sent som i början av september.

Matthew Schaefer är svår att fånga när han fått upp farten – som Lucas Raymond får erfara här. Foto: Dennis Schneidler-Imagn Images

De flesta NHL-scouter visste att Schaefer skulle bli en stjärna. Han har alla egenskaper som kännetecknar en modern och framgångsrik back. Hans speluppfattning är fenomenal, han är bland de mest rörliga spelarna man kan hitta, och han har puckfärdigheter som kan ställa målvakter helt. Schaefer glänser när han får mer ansvar, och det hjälper att han är lika lugn som han är skicklig. Inget tycks rubba honom.

Det är svårt att vara en rookieback i hans ålder. En ung forward kan luta sig mot sina kedjekamrater för stöd. Som back är du ofta mer utsatt. Det är därför även vissa draftval behöver tid att utvecklas.

Det är inte 1980-talet längre. Backar kan inte längre lyckas bara genom att stå i vägen. De måste bidra både med och utan pucken – något som spelare som Makar, Hughes och Hutson gör bättre än några andra. Schaefer hör nu absolut hemma i den diskussionen. Han läser alltid spelet, letar efter rätt lösning och kan dominera offensivt utan att tumma på det defensiva spelet.

”Verkar inte finnas någon utmaning han inte klarar av”

Schaefers exceptionella rörlighet gör att han sömlöst kan växla riktning och driva sitt offensiva spel. Han transporterar ofta pucken i hög fart och utnyttjar sin elitmässiga speluppfattning för att låta spelet utvecklas omkring honom. Han är ständigt i rörelse och letar aggressivt efter spel i båda ändar av isen. Med medvetenheten och lugnet hos en veteran är han som gjord för att styra ett första powerplay – något han redan gör. När man kombinerar hans åkning på elitnivå med några av de bästa händerna och beslutsfattandet som finns, får man något som ligger mycket nära den perfekta moderna backen.

Schaefers vilja att aggressivt pressa och ta bort ytor gör honom till en utmärkt back i omställningsspelet, som konsekvent bryter motståndarnas uppspel i mittzonen. Att göra det mot juniorer är en sak, men Schaefer har gjort det mot spelare som Matvej Mitjkov, Dylan Larkin, Macklin Celebrini, Leon Draisaitl och Connor McDavid.

– Det verkar inte finnas någon utmaning han inte klarar av, sade en scout.

– Han tvingar motståndarna att attackera hans backpartner i stället, eftersom de inte kan lista ut hur de ska ta sig förbi honom.

Missförstå mig inte – Schaefer har haft sina upp- och nedgångar. Han gör misstag – ett par varje match. Tålamodet kommer med erfarenheten, men redan nu ligger han före de flesta backar i sin utveckling.

Matthew Schaefer har inte visat någon rädsla för tuffa motståndare som Tom Wilson under inledningen av NHL-karriären. Foto: Brad Penner-Imagn Images

Kan ta upp jakten på Cale Makar och Quinn Hughes

Självförtroende går inte att lära ut. Elitmässig speluppfattning går inte att lära ut. Schaefer har båda i överflöd. Scouter har alltid berömt honom för hans snabba och smarta beslut. Han kan bryta motståndarnas spel helt på egen hand – något som många scouter inte trodde skulle vara lätt att överföra till NHL. Redan från början, till och med under försäsongen, har Schaefer inte backat undan från en enda duell. Detroit Red Wings fick nyligen erfara det.

Man vill aldrig överdriva spelares potential, och arbetsprovet är i det här fallet minimalt, men Schaefer har varit en ljuspunkt i ett lag som inte haft många sådana på länge. Schaefer fick kanske inte samma uppmärksamhet som Connor Bedard eller Macklin Celebrini, men att han missade halva säsongen hjälpte förstås inte. Nu ger han allt mot världens bästa spelare.

Islanders hade enkelt kunnat skicka tillbaka honom till Erie i OHL för att spela 25 minuter per kväll, eller låta honom gå till college för att bygga på sig styrka. Men ibland finns den bästa utbildningen på slagfältet – i en direktkollision med faran. Schaefers lagkamrater, tränare och alla som följt honom de senaste fem åren vet hur orädd han är.

Det är alldeles för tidigt att jämföra Schaefer med någon som Makar eller Hughes. Men jämför man honom med andra backar i samma ålder genom historien – det finns inte en enda annan 18-årig back i NHL just nu – är det här en av de mest imponerande starterna vi någonsin sett.

Source: Matthew Schaefer @ Elite Prospects