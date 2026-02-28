Jansson: Är vi på väg mot ett nytt Leksandsmirakel?

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand vänder 0-2 till seger i Globen – och är ett av SHL:s hetaste lag. En mening jag aldrig trodde att jag skulle få skriva om den tidigare avhängda jumbon.

Är det en ny mirakelavslutning på säsongen som väntar för masarna?

Man brukar prata om ”sparkade tränaren-effekten”. För Leksand verkar det nu istället ha kommit en ”sparkad sportchef-effekt”. För det är faktiskt en helt osannolik utveckling på den här säsongen.

Djurgården inledde den här matchen med att göra två snabba mål och gå ifrån till 2-0. Globen kokade och det var frejdigt på hemmaläktaren och i hemmalaget. Där tänkte jag, och nog med flera, att det var ju tråkigt att en så rolig lördagsmatch tog slut så snabbt.

För för bara någon vecka sedan hade det varit god natt, ridå, kalla vad det ni vill.