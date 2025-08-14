Måns Karlsson skriver om Nicklas Bäckströms comeback i Brynäströjan – och drar två slutsatser efter superstjärnans återkomst – en match som Brynäs vann med 4-1 mot Timrå.

HUDIKSVALL (HOCKEYSVERIGS.SE)

Sällan har man väl varit så nyfiken på en försäsongsmatch som fallet var ikväll. Visst finns det alltid något att haka upp sig på. Det finns nyförvärv, nya kedjekonstellationer, kanske en ny tränare, kanske en junior man är extra spänd på att se. Eller så finns det hemvändare med stjärnglans som kommer hem och avslutar karriären i klubben i sitt hjärta.