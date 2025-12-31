MJÖRNBERG: Låt succén vara en hint för framtiden

Mellandagarnas rivalmöten blev en stor publiksuccé runt om i hela Hockeyettan. Jag hoppas verkligen det är en hint inför framtidsplaneringen av ligan.



Efter en lunkartad och ganska trist höst stänger vi Hockeyettan 2025 med en brakande succé. Mellandagshockeyn blev precis allt som seriemakarna hade drömt om med häftiga matcher och storpublik på var och varannan läktare.



Låt oss ta det som en hint för framtiden.



Det är klart att charmen med hockey i mellandagarna gjorde att publiken gick man ur huse och att det var fler åskådare än vanligt på alla läktare runt om i hela ligan, men det finns en tydlig röd tråd och gemensam nämnare mellan de flesta av publiksuccéerna.



Mellandagarna var derbyna och rivalmötenas tid.



Några exempel. Varken Borlänge eller Falu IF är att betrakta som några större publiklag i Hockeyettan, men i mellandagarna vallfärdade masarna till arenorna trots att allsvenska Mora spelade match båda kvällarna. 1454 åskådare i Borlänge och 1958 i Falun över de två ”Slaget om Runn” är fantastiskt fina siffror. Boden lockade 1721 åskådare till sin jubileumsmatch hemma mot Piteå och i NKT Arena bänkade sig 3293 personer för att se Karlskrona besegra laxrivalerna från Mörrum.



För att då inte tala om den sanslöst fina siffran när 4263 fans bänkade sig i Himmelstalundshallen för att se propagandahockeyn mellan Vita Hästen och Mjölby. Ett östgötaderby vars retur i ProTrain Arena lockade 1197 åskådare vilket är en enormt fina siffra i Mjölby.





