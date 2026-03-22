HV71 har 3-0 i matcher och Leksand står inför en omöjlig uppgift. Det efter att ha spelat föreningens viktigaste match på flera år – på en söndag – framför en långtifrån fullsatt Tegera Arena.

Två tuffa bortamatcher i Jönköping där det kändes som att Leksand inte riktigt hängde med. Enligt många var serien nästintill över, och det var lite känslan även på vägen upp till byn. Vägen mellan Falun och Leksand är otroligt vacker.

Solnedgången över åsarna och de röda husen med vita knutar ger en varm känsla. Men något stack ut denna dagen, vägen var tom.

Det var ingen karavan av bilar som tågade upp för att stötta sitt lag i säsongens viktigaste match. Flera läktarsektioner gapade tomma och jag kan inte låta bli att undra vad som har hänt. En av Dalarnas största och mest folkkära föreningar spelar sina två viktigaste hemmamatcher på flera, flera år.

Och publiken sviker.

Eller är det snarare klubben som sviker publiken? Marknadsavdelningen i Leksand har misslyckats kapitalt med att få upp hajpen och intresset för de här matcherna.