Jansson: Det är Hävelids stora utmaning just nu

Martin Jansson
Redaktör och reporter

Kross efter kross i Slovakien är så klart inte mycket till värdemätare. Men det ger oss en fingervisning av hur Magnus Hävelid resonerar kring kedjorna.
Och om Sveriges stora knäckfråga, hur ska vi maximera Anton Frondells kapacitet i junior-VM?

