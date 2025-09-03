GRÖNLUND: Sparka ut Red Bull innan det är för sent

Energidrycken Red Bull-koncernen har tagit sig in i svensk hockey – där många klubbar utanför eliten är i kris.



Men SHL:s och SDHL:s inställning till koncernen är naiv. Red Bulls strategi har aldrig varit att stötta och sponsra lagsporter.



Det verkliga problemet ligger i deras historia: De är kända för att köpa sig in där de inte finns, ta över andra föreningar och forma nya efter sin egen identitet.

När SHL i förra veckan gick ut med ett nytt samarbete – det med energidryckskoncernen Red Bull, då kom direkt en tanke till mig. Det var tondövt värre. En liga som ofta beskriver sig som folklig bör förstå symbolvärdet i att öppna dörren för ett företag som systematiskt bygger varumärkesklubbar.

Nu har även SDHL hoppat på tåget.

Red Bulls sportsatsningar har pågått i decennier och det första riktigt stora avtrycket man lämnade på sportvärlden kanske kom när man köpte sig ett team i Formel 1-cirkusen 2004. Energidrycker, som självklart kommer med hälsofaror, har varit en tacksam produkt att sälja i idrottsliga sammanhang. Då kan man fråga sig om Red Bull som varumärke är värre än cigarettillverkaren Marlboro, som också synts på F1-bilar en gång i tiden, om än i mindre utsträckning? Nej, det är det väl inte.

Men det är inte energidrycksgrejen som är problemet. Även om Hockeysupporterunionen i går i sitt uttalande mot Red Bulls samarbete med SHL delvis lyfte fram faror med energidryckskonsumtion, är det lite grann att missa målet. Det verkliga problemet är koncernens sanna strategi: De är kända för att köpa sig in där de inte finns, ta över andra föreningar och forma nya efter sin egen identitet.

Något HSU givetvis också nämnde i sin text för att vara extra tydlig när jag i min utläggning ovan svarar lite på deras uttalande.

SHL borde ta sig en titt på omvärlden

På mindre än tio år tog Red Bull på fotbollssidan över Austria Salzburg, som blev RB Salzburg, och försökte även köpa sig in i tyska krisklubbar som St. Pauli och 1860 München. Till slut köpte man SSV Markanstädts plats i femtedivisionen 2009 och skapade RasenBallsport Leipzig – ett sätt att kringgå förbudet mot reklamnamn.

Leipzig ägs till 99 % av Red Bull GmbH, medan resterande andel kontrolleras av personer knutna till klubben. Och på något sätt har man rundat 51 %-regeln som ska skydda tysk (och svensk) idrott mot majoritetsägande utifrån.

Malmö FF:s supportrar visar stöd för fallna Austria Salzburg – i samband med mötet mellan Malmö FF och RB Salzburg 2014 i Champions League-kvalet.

Foto: Bildbyrån

Fotbollslaget RB Salzburg fungerar idag som en farmarklubb åt Leipzig och koncernen har byggt ett globalt nätverk av lag i Europa, USA, Brasilien och Japan – samt innehar delar av Leeds United och Paris FC. Just detta multiklubbsägande är den största varningssignalen kring varför SHL bör tänka om kring Red Bull.

I hockeyvärlden finns redan Red Bull München och Red Bull Salzburg, helägda av koncernen. Och senast nu i augusti månad var Rögle BK nere i Österrike och spelade turneringen Red Bulls Salute. En turnering mellan just Rögle, Red Bull München och schweiziska Zug.

Men Rögle ska inte anklagas för sitt försök att skapa en optimal uppladdning inför sin kommande säsong. Laget vann turneringen och fick möta två bra internationella motstånd, och problemet är större än en träningsturnering i Zell am See.

Den riktiga frågan är: Om Red Bull har lyckats att etablera sig i Tyskland, varför skulle de inte kunna lyckas här?

Delar av svensk hockey är i kris

Tajmingen för SHL:s beslut är särskilt olycklig. Samma sommar gick IK Pantern i konkurs och både Alvesta SK och KB 65 tappade sina licenser i Hockeyettan. Det är bara några exempel på klubbar som inte klarar steget mellan divisionerna. Om svensk hockey inte når en långsiktigt hållbar ekonomi riskerar fler klubbar att falla – och då står investerare som Red Bull redo att ta över. Det är så deras modell fungerar.

Red Bulls logga ska redan nästa säsong synas på SHL-spelarnas vattenflaskor, handdukar och i ligans kommunikation, något SHL:s vd Jenny Silfverstrand berättat för Expressen. Nästa steg skulle kunna bli ett sponsrat liganamn – Red Bull-ligan. Vem vet egentligen vad som väntar?

Ekonomin i SDHL och damhockeyn i Sverige överlag behöver tillskottet från koncernen. Och om det stannar vid ett samarbete på den nivån som nämnts, då kanske det blir ett viktigt klirr i kassan. Detsamma gäller så klart den klart rikare ligan SHL.

Men jag landar ändå i att det är avgörande att SHL och svensk hockey sätter stopp innan det är för sent. Samarbete med Red Bull handlar inte bara om reklam, utan om att öppna dörren för en aktör som visat gång på gång att deras mål är kontroll och varumärkesbyggande åtgärder.



Vi skulle behöva en bättre ekonomisk verklighet i Sverige och en strategi för att skydda föreningsdemokratin. Annars riskerar den sportsliga integriteten att urholkas. Och svensk hockey kan sakta förvandlas till ännu en pusselbit i Red Bulls globala sportimperium. Det skulle vara ett verkligt hot mot svensk hockey.

Sparka ut Red Bull innan det är för sent.