”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jag känner inte igen Färjestad BK.

För även om mycket talar för att sparkningen av Jörgen Jönsson är ett nödvändigt ont, finns det en stor fråga som ligger i bakgrunden.

Är det här Rickard Wallins sista stora drag som sportchef?

Jörgen Jönsson offras av Färjestad. När är det dags för Rickard Wallin? Foto: Bildbyrån

Färjestad är i kris.

Det går inte att yttra några andra ord efter Färjestads besked på fredagen. Jörgen Jönsson får lämna Färjestad – efter bara en halv säsong.

Spelarlegendaren och Färjestadsjätten Jörgen Jönsson presenterades i våras som en prestigevärcning på tränarsidan. Då kom han från en sejour i Växjö Lakers där han vann SM-guld 2022/23. Sista insatsen med Växjö blev en tuff kvartsfinalsserie mot Luleå som till sist vann guld.

Undermåligt från första början

Men tiden i Karlstad? Den har egentligen sedan de inledande omgångarna varit undermålig.

Direkt undermålig.

Bara några veckor in i säsongen skrev jag en krönika om hur Färjestad redan då behövde en rejäl scenförändring. Den har inte kommit, förrän nu.

De senaste fyra matcherna har man fått förstärkning av NHL-forwarden David Tomasek som återvände efter en ganska tuff höst i Edmonton Oilers. Trots det lyckades man inte vinna någon av de fyra följande matcherna.

Värvningar som Radim Zohorna, Filip Roos och Gabriel Carlsson har varit allt annat än jättelyckade. I stället är det spelare med mindre förväntningar på sig som Luke Philip och Christoffer Jansson som jag tycker gjort ett gott intryck.

Sista draget från Rickard Wallin?

Nu väljer Rickard Wallin att sparka klubblegendaren Jörgen Jönsson. Det går inte att tänka något annat än att det här måste vara Rickard Wallins sista chans att få ordning på Färjestad. Jobbet som sportchef i en av Sveriges största klubbar står nu på spel.

Om inte det här lyckas – då måste Färjestad tänka om. Rickard Wallin tog över från Peter Jakobsson hösten 2021 och vann direkt SM-guld med Tomas Mitell (som i sin tur ersatte Johan Pennerborn) som huvudtränare 2022. Men nu kan han inte leva på det längre. Efter flera raka kvartsfinalssortier, är det just nu inte ens säkert att man når en sådan i år.

Jag känner inte igen Färjestad på – eller utanför isen.

Därför behövs denna scenförändring.

Men den måste lyckas. För fansen, för stjärnspelarna som skrivit långa kontrakt med Färjestad, för staden. Men framförallt för Rickard Wallin. Han har inte direkt överpresterat som sportchef de senaste åren och det måste vara uppe för diskussion hos styrelsen.

Om det inte vänder nu, kan jag inte tänka mig att man håller kvar honom i rollen.

Kan en helig ko offras – kan två det.