GRÖNLUND: Han är Frölundas sista pusselbit i guldjakten

Det über-stabila Frölunda har saknat en enskuld x-faktorspelare på forwardssidan inför slutspelet, en så kallad MVP.

I kväll är stjärnan Linus Weissbach tillbaka – och kommer med Robert Ohlssons spelsätt att bli dominant.

Han är SHL-säsongens i särklass största tillskott och kan bära Frölunda till guld.

Under seriestarten har inte många pekat på svagheterna hos Frölunda – vilket är logiskt när man presterar på topp och leder serien. Tilsammans med Rögle har man redan gjort ett litet ryck i toppen och Robert Ohlssons Frölunda ser ut som den givna favoriten till guld.

Målvaktsspelet är sensationellt bra, försvarsspelet är bäst i hela serien och framåt har man gjort det bra. Men det är ändå där en liten brist finns i mina ögon. Det homogena och genuina Frölunda har fått alla spelare att leverera samtidigt som den absoluta spetsen har suttit på läktaren skadad.

De har i nuläget åtta spelare på över tio poäng – en otroligt stark notering. Det är ingen som sticker ut utom Erik Thorell som leder den interna poängligan på 15 poäng och lär inte göra det när säsongen är slut. Detta trots att han har sett oerhört fin ut under hösten.

Där hade jag velat se Weissbach spela

Det är därför det nu kommer lägligt att Linus Weissbach nu är tillbaka. Det kan visserligen ta ett tag innan han ser lika naturlig ut med skridskorna – och farten är på plats igen. Det är trots allt hans stora styrke.

Men med sitt sinne för framspelningar och ett livsfarligt sinne för mål kan han leverera direkt. Varför inte redan i kväll? Framförallt är det en powerplay-lirare av rang som kommer att leverera i de mest kritiska lägena på säsongen.

Det hade varit kul att få se honom lira med sin gamla lagkamrat från tiden i Buffalos farmarlag, Arttu Ruotsalainen, och spelaren som Weissbach var invärvad för att ersätta. Nämligen Jere Innala.

Men så lär det inte bli.

För enligt Rakapuckar.com tränade Linus Weissbach inför comebacken mot Grenoble i CHL i förstakedjan med Jacob Peterson och Max Friberg. Med Henrik Tömmernes (som inte spelar mot Grenoble) bakom den trion kan det bli en svårstoppad femma. Det saknas i stort sett ingenting i den.

Det blev nog ingen sömn för Pelle Hånberg (tränare för fransmännen) inför den här matchen..

Max Friberg och Linus Weissbach in action.

Foto: Bildbyrån

Från okänd till landslagsman – och guldmedaljör?

Linus Weissbach flyttade hem till Göteborg från Nordamerika inför förra säsongen och kom med enorma förväntningar på sig. Men en del undrade också vad det var för typ, då han hade spelat för länge i USA för att gemene man skulle kunna ha stenkoll på honom.

Forwarden gick in direkt och passade in som handen i handsken. Han stod för 32 poäng på 47 matcher, en notering som kunde varit högre.

Efter att ha varit relativt okänd i svensk hockey – klev han fram och blev till slut landslagsspelare för Tre Kronor också efter att ha utmärkt sig som en av de bästa spelarna i hela SHL. Nu är det ett nytt Frölunda med fart under Robert Ohlsson.

Därför tror jag att redan från och med kvällens slutspelsmatch i CHL mot Grenoble kommer Linus Weissbach att visa klass direkt.

Hittills har den förmodade lekkamraten Henrik Tömmernes varit den bärande spelaren i Frölunda. Trendar han mot samma poängsnitt säsongen ut, då blir han MVP. Men i somras skrev jag en lista där jag rankade vilka spelare som jag tror blir viktigast för sina respektive lag.

”I grund och botten en av de allra skickligaste spelarna i hela SHL. Om inte Europa”, skrev jag då om Weissbach. Detsamma gäller Frölunda som lag – just nu är dem mina solklara favoriter till guldet.

Går Frölunda hela vägen är chansen stor att slutspelets MVP blir Linus Weissbach.

Han är SHL-säsongens största tillskott.