GRÖNLUND: Framtidsfrågan som kan knäcka succésagan

Luleås SM-guld och Frölundas höst i all ära, Malmö är 2025 års största succélag i SHL.

Man stormar mot en andra raka kvartsfinal, men det finns en ödesfråga.

Klubben behöver få en viktig pusselbit på plats nästa år – annars riskerar allt att sättas på spel.

Tomas Kollars framtid är Malmös stora frågetecken, skriver Konrad Grönlund Foto: Montage av foton från Bildbyrån.

Malmö går in i andra halvan av säsongen som topplag – och det tippade bottenlaget behöver inte vinna särskilt många matcher till för att säkra kontraktet. Framgången kommer i en kontext där Redhawks framtid som ett elitlag i SHL varit i fara. Ekonomin har varit svajig, skulder kopplade till pandemin har fortsatt att jaga klubben och publiken har svikit i stunder.

Det har lett till att man har fått operera med en låg budget i flera säsonger. När bottenkonkurrenten förra hösten snodde åt sig sportchefen Björn Liljander och man valde att ersätta med den relativt oprövade Oscar Alsenfelt (på ett sexårsavtal!), då pekade pilarna nedåt. Men Malmö räddade upp säsongen och tog sig till en tiondeplats efter stort drama i slutomgången, innan de vann över Rögle i åttondelsfinalen och gav Brynäs en fajt i kvartsfinalen.

Det visade sig inte vara en tillfällighet – och det är det som är så imponerande.

I somras fick man hem Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi, värvningar som alla SHL-sportchefer rimligen är avundsjuka på. De har varit motorn i Malmös lågbudgetsatsning och man har visat att man kan bygga billigt runt superstjärnor på SHL-nivå. Men flera av de andra värvningarna var anonyma. Den största lyckoträffen är helt klart Seth Barton från den finska ligan som med sitt mogna backspel bredvid Robin Salo ligger på +10 i plus/minus-statistiken och erbjuder en perfekt balans bredvid en av ligans allra bästa backar med puck.

Det kan sätta hela klubben i en tung sits

Samtidigt har trotjänare som Carl Persson och Fredrik Händemark har gjort succé och juniorer som Kalle Hemström, Isac Nilsson och Felix Carell har gjort sitt för att bidra till det starka kollektivet. Malmö går in i 2026 som ett topplag i SHL som mycket väl kan sluta topp sex, och det är helt enkelt årets största prestation i ligan.

De senaste 16 matcherna ligger man tvåa i formtabellen efter överlägsna Frölunda, och gav dem en rejäl match i helgen. Det mest sannolika är att man tappar i tempot – men INGEN kommer att vilja ställas mot Malmö i slutspelet. Ligans mest ”streakiga” lag har förlorat eller vunnit i sviter hela hösten, och om man lyckas sudda ut det kommer man nog att kunna hålla ett av Brynäs, Färjestad eller Luleå borta från topp sex.

Men förutom de nämnda spelarna har Malmö nästan inget som talar för dem rent truppmässigt i toppstriden.

Framtiden då?

Ekonomin ser lite bättre ut, men det finns fortfarande nio miljoner per år att betala ut i tre år till, i form av den pandemiskuld man haft hängande över sig.

Man har man säkrat upp nästan alla bärande spelare, med undantag av Robin Salo. Men i den positionen kan Lassi Thomson återvända från NHL, så där kan man få in en naturlig ersättare. Min känsla är ganska positiv kring Malmös kommande år. MEN, vad händer med Tomas Kollars kontrakt? SHL:s bäste tränare har ”bara” ett och ett halvt år kvar på avtalet.

Där ryktas det om intresse från rika storklubbar i Schweiz som SC Bern. Utan honom kan Malmö kastas in i en osäker situation, en riktigt tung sits som hela klubben kommer att behöva utvärdera. Om man ser det från hans eget perspektiv, varför skulle inte Tomas Kollar vilja ta ett nytt jobb i ett nytt land, med en förmodat dubblad lön?

Har inte råd att misslyckas

Ge chansen till Bert Robertsson, som inte varit särskilt lyckad som huvudtränare, eller hittar man ett nytt ungt namn i Kollar-stil som man ger chansen till? Kan det bli tal om att man plockar in någon av de riktigt erfarna SHL-tränarna, och går en ny väg?

Malmö har inte råd att misslyckas där.

Det finns bara ett riktigt stort orosmoln och det är 43-åringens framtid.

Lyckas man förlänga med honom, räknar jag med att Malmö kan bli stabila i SHL över tid. Men det är också det enda som går att peka på konkret i dagsläget, som talar för att man ska kunna hålla prestationsnivån uppe.