ELD: Lättare för en kamel igenom ett nålsöga

Supportrarna har öppnat plånböckerna för att behålla sin poängkung. För Scott Pooley handlar valet nu inte bara om nästa kontrakt – utan också om chansen att bli odödlig i AIK. Det menar hockeysverige.se’s Simon Eld, som skriver om poängkungens framtid vid fredagens 3–2-seger.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

”Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike”

Medan byte efter byte gick igenom vid NHL:s Trade Deadline, under fredagskvällen, var det faktiskt dessa ord som ekade i mitt huvud. Inte på grund av miljarderna på andra sidan Atlanten, utan av en historia betydligt närmare: AIK och Scott Pooley.

Sedan Aftonbladets uppgifter i december om en övergång till SHL och Linköping har Scott Pooleys framtid i AIK varit en följetong. Parterna sades då vara så gott som överens, men sedan har det varit tyst – fram till de senaste två veckorna. Nu har lagets supportrar och sponsorer plötsligt samlat in över 450 000 kronor för att behålla sin poängkung. Allt medan klubben själv menar att det pågår en ”dialog i positiv anda”. Något som kan tala för att AIK:s bästa poängspelare i en allsvensk grundserie faktiskt blir kvar.

Vad vill jag då säga med detta? Jo, att jag innerligt hoppas att vi inte har kommit till en punkt där pengar trumfar allt i hockeyns värld.

Visst ska Pooley självklart få en lön efter den toppspelaren han är på allsvensk nivå, det är inte det jag säger. Men om han hittat hem i både Stockholm och svartgult tycker jag snarare att det skulle vara rent ut sagt dumt att lämna det för en osäkerhet i SHL. Speciellt ett Linköping där det gungat ordentligt under de senaste veckorna. Exemplet Zion Nybeck visar tydligt på att gräset inte alltid är grönare i Linköping… jag menar högsta ligan.

Pooley har chansen att bli odödlig i AIK

Jag kan faktiskt inte komma ihåg senaste gången jag såg ”Gnagets” supportrar enas just på det här sättet bakom en och samma spelare. En spelare som dessutom endast gör sin andra säsong i klubben, och har rötterna i USA. I min värld har Pooley, med en liten underskrift, chansen att bli en modern ikon i AIK. Något rätt unikt i dagens hockeyn där vi till och med i Sverige börjat röra oss mer och mer mot den trejdvärld hela Nordamerika ser som vardag.

Visst kan du bli en ikon både här och där, men allt oftare tar inte spelare det emotionella värdet i beaktning, likt ”kamelen” i det bibliska citatet. Kanske handlar det om att många lämnar sin hemstad tidigt för att jaga drömmen. Eller om att pengarnas dragningskraft helt enkelt blivit större. Oavsett tycker jag synd om de som inte får chansen att uppleva den kärlek som bara sport och tillhörigt till en supporterskara kan ge.

Jag unnar Pooley all framgång i karriären, och förstår att det lockar att spela i SHL när han nu är i sitt livs form. Men ibland är ett kontrakt bara pengar. I AIK har Pooley chansen att bli något betydligt mer sällsynt: odödlig.

Source: Scott Pooley @ Elite Prospects