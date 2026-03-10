ELD: Njut så länge ni kan, Djurgården

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Daniel Sedin, Markus Näslund och Tomas Sandström. På den nivån i SHL är nu Anton Frondell. ”Njut så länge ni kan, Djurgården”, menar då hockeysverige.se’s Simon Eld.

Anton Frondell är endast bakom Sedin, Näslund och Sandström i SHL – genom tiderna. Foto: Bildbyrån och EliteProspect (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Redan innan Anton Frondell skrinnade ut på Hovets is för Djurgårdens 50:e grundseriematch 2025/26 hade han 17 mål på sitt konto. En siffra som endast tre U19-spelare nått upp till i SHL genom alla tider: Daniel Sedin, Markus Näslund och Tomas Sandström. Tio minuter senare hade han tryckt in mål nummer 18 med en backhand för att ge DIF ledningen mot Växjö.

Det som slog mig under 6–4-segern var dock hur nära slutet på tiden i stockholmsklubben Frondell faktiskt kan vara.

Om inte Djurgården skrällar sig till ett längre slutspel räknar jag nämligen med att det inte dröjer allt för lång tid innan vi ser honom göra liknande mål även i AHL och NHL. Avtalet med Chicago Blackhawks skrevs på redan efter valet i tredje rundan av driften 2025, och med prestationerna i SHL, samt under JVM, är man säkerligen ivriga med att börja jobbet i Nordamerika. Vem hade inte varit det?

Tittar vi tillbaka på den där listan över U19-spelare med flest mål under en grundserie i SHL har två av tre blivit utsedda till NHL:s bästa spelare (!). Medan den tredje, Tomas Sandström är fyra i alla tiders svenska skytteliga i NHL. Det är lite tidigt att slå fast att Frondell når de nivåerna, men jag säger bara: Njut så länge ni kan, Djurgården.

Det jag däremot vill säga är att DIF-talangen redan nu borde vara ett av Sam Hallams namn till vårens VM-trupp. Precis som Leo Carlsson 2023, Magnus Pääjärvi 2010 eller Peter Forsberg 1992 har han spelet för att bidra i mål- och poängproduktionen som U19-spelare i ett sådant mästerskap.

Bästa U19-målskyttarna i SHL:s grundserie genom tiderna (inför tisdagens match). Foto: EliteProspect.

Ersättarna finns redan på isen

I övrigt handlade mötet med Växjö till stor del om just Djurgårdens juniorer och dess betydelse för laget. Totalt fem noterades för minuter i mötet, nya intaget av spelare födda 2010 presenterades i andra paus, och inför nedsläpp prisades även U20-lagets Fred Nord med Rolle Stoltz Hederspris.

Styrkan i organisationen visades dock tydligast av det faktum att både Theo Stockselius, född 2007, och Marcus Nordmark, född 2008, redan nu börjar smälta in i SHL-nivå på ett sömnlöst sätt. När en sådan som Frondell försvinner kommer de att stå näst på tur för att axla de där rollerna.

Det jag hoppas är att dessa två kommer att få kliva ut på isen intill Viggo Björck även 2026/27. Även om han redan nu, enligt mig, är en av lagets absolut bästa spelare, tror jag att ännu en SHL-säsong hade gjort honom gott. Inte bara för att få erfarenheten, utan även för att bevisa att han kan addera lite mer poäng till den helhet som gör att han bär Djurgården i många andra parametrar redan nu.

Source: Anton Frondell @ Elite Prospects