HV71-talangen uttagen till junior-VM

Vashek Blanar kommer att spela för junior-VM med Tjeckien. HV71-talangen debuterade i juniorlandslaget tidigare under säsongen.

Vashek Blanar får chansen i junior-VM.

Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

Efter en stark säsong i Troja/Ljungby valde Boston Bruins att drafta Vashek Blanar, som i samma veva gick till HV71. Väl där har han stått för en bra höst i U20 Nationell och även fått göra sin debut i det tjeckiska juniorlandslaget.

Nu står det också klart att backen kommer att få spela JVM.

Hans första samling i landslagssammanhang var alltså i början på november. Då blev det två poäng på fyra matcher för 18-åringen. I U20 Nationell har han stått för tio poäng på 17 matcher den här säsongen. Han har även varit med på bänken i tre SHL-matcher utan att ha fått någon speltid.

Vashek Blanar får spela junior-VM med Tjeckien

Vashek Blanar, som är född 2007, kommer nästa säsong att spela för University of Massaschusetts.

I övrigt är det en spännande trupp Tjeckien väljer att skicka till USA. Även den tidigare Röglebacken Vladimir Dravecky kommer att spela turneringen. Precis som trollkarlen Adam Benak och backjätten Radim Mrtka. Bland toppspelarna tillhör även Adam Jecho och Petr Sikora som båda snittade en poäng per match i förra årets turnering.