TV: JVM-spelarnas tips – han blir poängkung

Måns Karlsson
På fredag drar äntligen JVM igång, när Sverige möter Slovakien i premiären klockan 19:00. Juniorkronorna har ett stjärnfyllt lag – men vem blir egentligen poängkung? Här tippar landslaget själva vem de tror kommer göra flest poäng för Sverige i mästerskapet.

Juniorkronorna tippar den svenska poängkungen.

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Se videon i spelaren ovan.

