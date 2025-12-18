Eklund, Frondell och Björck är trion som Djurgården skickat till JVM 2026, men talangfabriken har faktiskt hjälpt Sverige mer än så. Inför avresan till USA grävde hockeysverige.se fram ett minne för att överraska fyra av de totalt nio (!) spelarna med DIF-bakgrund i truppen.

– Det hade blivit en ny bild (om Sverige vinner) som man kan stå och kolla på om några år. Det är det vi ska gå för, det är det som gäller, säger Frondell.

De nio spelarna som tagit sig till JVM via Djurgården. Foto: Bildbyrån (montage).

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Victor Eklund, Anton Frondell, Linus Eriksson, Love Härenstam, Victor Johansson, William Håkansson, Viggo Björck, Wilson Björck och Eric Nilson.

Med Junior-VM runt hörnet har samtliga nio av dessa spelare åkt över till USA för att jaga det där efterlängtade guldet för Sveriges räkning. Men det finns även ytterligare en koppling mellan dem. Under olika perioder, samtidigt för vissa, olika för andra, har nämligen samtliga spelat i Djurgården.

Hockeysverige.se var på plats inför avresan till Minnesota och överraskade några av talangerna med ett specifikt minne.

– Ja, det här var ett gött minne, skrattar Leksands Victor Johansson när han minns tillbaka till säsongen 2021/22.

– Det är minnen det där… SM-guld i U16, fyller Södertäljes Love Härenstam i.

– Man blir glad. Det är nog bland det roligaste jag har gjort hittills, säger Timrås Linus Eriksson.

På det där pappret som spelarna får i handen syns en lagbild som togs i Tibble ishall efter att Djurgårdens U16 säkrat SM-guld mot Täby. Matchen slutade 4–0 efter 38 räddningar av Love Härenstam, och mål av både Victor Johansson och Victor Eklund, men i firandet syns även Anton Frondell och Linus Eriksson.

– Först var vi nästan uträknade i åttondelsfinalen kommer jag ihåg. Vi torskade mot SDE och det såg nästan kört ut, men på något sätt lyckades vi gå vidare därifrån och sen gick vi som tåget, tog SDE i semifinal och Täby i finalen. Love storspelade i mål kommer jag ihåg, minns Frondell.

– Man har känt alla sedan den tiden. Det är otroligt kul att det gått så bra och att vi får göra en liten ”reunion” till JVM. Förhoppningsvis ser det ut sådär igen 5 januari, säger Johansson.

Viggo Björck ordnade puckkastningen under finalen

Utöver dessa fem på vinnarbilden hade även William Håkansson gjort nio inhopp för Djurgårdens U16 den säsongen. Det som dock gör minnet extra speciellt är att en viss Wilson Björck fanns på andra sidan i det förlorande Täby. Detta strax innan han blev lagkamrat med flera av killarna i DIF. Lillebror Viggo Björck, som är född 2008, var för ung, men berättar själv att det var han som stod och sålde puckar till puckkastningen i Tibble ishall den dagen.

Eric Nilson, är spelare nummer nio på listan, eftersom han anslöt från Örebro till 2024/25, innan flytten till Nordamerika.

Vad är anledningen till att så många av er har tagit er hela vägen, från ett U16-guld till JVM?

– De samlade många bra spelare där, och sen hade vi en bra tränarstab. Nicklas (Magnusson) gjorde ett bra jobb, jag minns att jag tyckte om honom mycket. Det kan ha påverkat, säger Härenstam.

– Hockey är det bästa alla vet och alla gillar att träna. Vi lyckades ta guld där och det var väl att vi visste vilka karaktärer som behövdes för att ta oss hela vägen. Sen har väl de levt vidare, säger Frondell.

– Vi hade bra tävlingsmentalitet i gruppen, många ville långt. Jag tror att det var en stor del. Riktigt bra coacher hade vi också, som lade grunder i vårt spel, säger Johansson.

– Det är väl allt från tränare till vardagen i Djurgården med många bra träningar. Sen är det väl alla individet som har orkat ligga i, och andra klubbar som vi gått till som också gjort ett bra jobb, säger Eriksson.

Love Härenstam och Anton Frondell under TV-pucken 2022. Foto: Martin Jansson.

Återförenade under JVM: ”Det hade blivit en ny bild”

Vad skulle det betyda att vinna med dem igen?

– Det hade blivit en ny bild som man kan stå och kolla på om några år. Det är det vi ska gå för, det är det som gäller, säger Frondell.

– Magiskt… det hade varit allt. Det är något man har drömt om, så vi ska dit och göra vårt bästa, så får vi se hur långt det räcker, säger Härenstam.

Vad är den stora skillnaden mellan spelaren vi ser där och den vi ser idag?

– Det är inte så stor skillnad. Där var jag rätt smal, och det är jag fortfarande. Lite bättre fart på skridskorna kanske, säger Johansson.

– Lite större förhoppningsvis, lite bättre hockeyspelare också hoppas jag. Det har väl hänt lite sedan dess, säger Eriksson.

– Förhoppningsvis är jag lite skickligare. Lite större är jag nog också tror jag. Man har hunnit utvecklas mycket de här åren, men samma ”mindset” och tävlingsinstinkt har man fortfarande, säger Härenstam.

– Kan det vara håret kanske? Jag ser yngre ut… jag ser gladare ut där eftersom jag precis vunnit guld. Annars är det väl samma glada kille, säger Frondell.

