Chockade USA totalt: ”Osade självförtroende”

Juniorkronorna chockade USA i gruppfinalen i JVM. Här plockar hockeysverige.se’s Simon Eld ut de svenska spelarna som stack ut mest i 6–3-segern.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Sverige klev in i gruppfinalen mot USA menade Magnus Hävelid att han ville se en kaxighet. 40 minuter senare hade han fått se just det.

Efter en första period då Juniorkronorna var pressade i stunder fick förbundskaptenen se sitt lag köra över de regerande mästarna totalt i stora delar, och plötsligt visades siffrorna hela 5–2 på jumbotronen. Lucas Pettersson var en av förgrundsfigurerna med två raketer till skott, men även Eddie Genborg klev fram med två mål i powerplay. Viggo Björck och Liam Danielsson låg bakom flera av de offensiva aktionerna i spelformen och läget var minst sagt bra inför sista 20.

USA bytte målvakt till tredje perioden och fick ett tidigt powerplay, men därefter gick mötet över till en fysisk batalj med en hel del irritation.