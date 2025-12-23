Skandalspelare lämnar JVM-truppen efter skada

Trevor Connelly, 19, tvingas lämna JVM-truppen efter skada.

Skandalspelaren, som vann JVM-guld med USA förra året, har tidigare varit i rejält blåsväder.

Talangen har funnit sig i rejält blåsväder tidigare. Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

Trevor Connelly, född 06, var med och spelade hem JVM-guldet för USA förra året. Men på tisdagen stod det klart att hans underkroppsskada ser till att han inte kommer att spela i turneringen för sitt land.

Därmed får han inte chansen att försvara USA:s guld.

World Juniors News: Trevor Connelly (VGK) will not be available for Team USA at the World Juniors. He sustained a lower-body injury in the pre-tournament game that has ruled him out for the tournament. — Chris Peters (@chrismpeters) December 23, 2025

Skandalspelarens ord efter rubrikerna

Den av Vegas Golden Knights draftade forwarden har tidigare skapat uppståndelse för skandaler som han stått för i yngre dagar. Bland annat har han delat en bild på sociala medier där han och en vän byggde med klossar för att forma en så kallad ”swastika”.

Det gjorde att han blev utkastad från Long Island Gulls 2022.

Han har också blivit anklagad för att ha uttryckt rasism i en match 2021, en anklagelse som sedan lades ner.

2024, innan draften, berättade han att han hade jobbat på sig själv och genomfört voluntärarbete och vill gå vidare.

– Allt jag kan göra är att vara mitt bästa jag varje dag, sade han då enligt Sportsnet.