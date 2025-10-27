Kanadas lycka – JVM-stjärnan släppt av NHL-klubben

Kanada ser ut att få ytterligare en stark förstärkning inför JVM i Minnesota. På måndagen meddelade Philadelphia Flyers att de skickar tillbaka centern Jett Luchanko till Guelph Storm i OHL.

Jett Luchanko har skickats tillbaka till OHL av Philadelphia Flyers. Foto: James Guillory-Imagn Images

För andra säsongen i rad inledde Jett Luchanko hösten i NHL med Philadelphia Flyers – och för andra hösten i rad skickas han tillbaka till OHL.

Efter att ha gjort fyra poänglösa NHL-matcher för Flyers i fjol, blev det ytterligare fyra poänglösa matcher med laget den här hösten. Men nu blir det inga fler matcher med Flyers för den här gången.

På måndagen meddelade Flyers general manager Daniel Briére att klubben skickat tillbaka 19-åringen till Guelph Storm i OHL.

Jett Luchanko kan förstärka Kanada i JVM

Det är ett glädjebesked för Kanadas JVM-lag. Luchanko var med i fjolårets turnering och stod för ett mål på fem matcher när det överraskande blev respass redan i kvartsfinalen mot Tjeckien hemma i Ottawa. Nu förväntas Kanada få ett starkt lag som ska försöka utmana de två senaste årens guldmedaljörer USA om mästerskapstiteln i Minnesota.

Sedan tidigare har Vancouver Canucks släppt Braeden Cootes till WHL och Nashville Predators skickat Brady Martin till OHL. Två andra spelare som kan komma att förstärka Kanada i JVM.

Jett Luchanko draftades som 13:e spelare i första rundan av Flyers 2024. Utöver NHL-matcherna i fjol stod han för 21 mål och 56 poäng på 46 OHL-matcher med Guelph Storm. Han avslutade sedan säsongen med att göra nio AHL-matcher med Lehigh Valley Phantoms där det blev tre assist på poängkontot, samt ytterligare sex assist på sju slutspelsmatcher.

Sedan tidigare har han ett U18-VM-guld från 2024 på meritlistan.

Source: Jett Luchanko @ Elite Prospects