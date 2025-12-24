JVM 1993 är för evigt inskrivet i historieböckerna. Det var där som Peter Forsberg gjorde osannolika 31 poäng på sju matcher – ett poängrekord som aldrig lär slås. För hockeysverige.se berättar han om den minnesvärda turneringen i Gävle.

– Det var mycket som klaffade och hela den här turneringen gick fantastiskt bra, säger ”Foppa”.

Peter Forsberg hade lekstuga i JVM, tillsammans med parhästen Markus Näslund.

Junior-VM har med åren blivit en folkfest och år efter år häpnar vi över hur bra de unga spelarna är. Men ett rekord som med stor sannolikhet kommer kvarstå för all framtid är Peter Forsbergs poängrekord från turneringen som spelades i Gävle 1993. På sju matcher svarade han för fantastiska 31 poäng, alltså drygt fyra poäng per match i snitt.

När hockeysverige.se ber Peter Forsberg förklara hur han kunde få ihop så pass många poäng på så få matcher så skrattar han och svarar:

– Jag har faktiskt ingen aning om varför det gick så bra. Hela vår kedja var fantastiskt bra kan man väl säga. Alla tre, jag, Markus (Näslund) och Niklas (Sundström) hade spelat A-lagshockey redan då och fick sedan möta juniorer.

– Vi hade en grym femma, jag fick spela otroligt mycket, fick känna förtroende och vi spelade på hemmaplan. Det var ganska många saker som spelade in. Dessutom hade vi ett otroligt bra powerplay. Vi hade en inövad variant där vi säkert gjorde mål på över femtio procent. Det var helt otroligt och jag tror att Niklas gjorde mål på nio av tio skott.

– Det var mycket som klaffade och hela den här turneringen gick fantastiskt bra. Det var tråkigt att vi förlorade mot Kanada tidigt i turneringen vilket gjorde att det inte blev roligt i alla fall.

”Vi hade harvat ihop under nästan fem år”

Hade du, Niklas Sundström och Markus Näslund spelat i samma kedja även i Modo innan turneringen?

– Jag och Markus hade spelat ihop innan i A-laget, men vi spelade inte i samma femma som Niklas. Vi blev ihopsatta tidigt under JVM. Markus och jag visste redan innan var vi hade varandra eftersom vi hade spelat ihop redan sedan TV-pucken, så vi hade harvat ihop under nästan fem år innan.

– Niklas är otroligt spelskicklig så han hade inte svårt att anpassa sig.

Har du upplevt senare i hockeykarriären någon liknande kemi i en kedja som ni tre fick uppleva under den här turneringen?

– Jag tycker ändå att jag hade ganska bra kemi i Colorado någon gång och även i Philadelphia. Men i den här turneringen var det absolut en av de bästa, något annat kan jag inte säga. Vi gjorde otroligt många mål (30) och inte bara då mot Japan. Vi gjorde ände fyra, fem mål mot lag som Tjeckoslovakien, Finland, Kanada och så vidare.

Just det här med att ni inte bara öste in poäng mot Japan utan mot alla lag gör ju prestationen än mer imponerande.

– Ja, jag hade väl själv fem poäng eller liknande mot Ryssland och en hel del mot både tjeckerna och Kanada.

Peter Forsberg, Niklas Sundström och Markus Näslund tillsammans i Icebreakers.

Förlust mot Kanada sabbade guldchansen

Turneringen hade Gävle som huvudort, men det spelades även matcher i Hofors, Falun, Uppsala, Bollnäs, Skutskär och Hudiksvall.

Alla Sveriges matcher spelade i Gävle, förutom mötet med USA. Peter Forsberg minns att trycket var imponerande.

– Det var jättebra och en fantastisk stämning på läktarna. Självklart var det inspirerande att spela inför så mycket folk. Man var ju inte direkt van att publiken jublade åt mig i Gävle, skrattar Forsberg.

– Det var otroligt kul att spela på hemmaplan och det var lite oflyt att vi förlorade ganska tidigt mot Kanada. Efter det gick man i stället och väntade på att Kanada skulle förlora så vi hade kunnat ta guldet. Nu blev det inte så och Kanada kunde gå genom turneringen obesegrade.

Sveriges matcher slutade: Tyskland 4-2, Kanada 4-5, Tjeckoslovakien 7-2, Japan 20-1, USA 4-2, Finland 9-1 och Ryssland 5-1.

– Tittar man så här i efterhand så hade Kanada bra spelare och gick, som jag sa, obesegrade. Det stod mellan dom och oss, men vi hade lite oflyt och Kanada det här lilla extra och lite tur. Sedan var matchen mot Kanada otroligt jämn och vi hade chansen att kvittera när det var några sekunder kvar och Tommy Tomth hade tagit ut målvakten.

”Foppa” jublar efter ett av målen i storsegern mot Finland.

Vad betydde det för dig personligen att utses till turneringens bästa forward?

– Det är väl roligt, men det går ju ut på att vinna. Jag kan inte säga att när jag tittar tillbaka så är det inte lika roligt när du inte har vunnit.

Fotnot: Peter Forsberg vann poängligan med 31 poäng (7+24), Markus Näslund slutade tvåa på 24 poäng (13-11) och Niklas Sundström slutade fyra med 15 poäng (10+4). Tillsammans svarade trion för häpnadsväckande 30 mål och 70 (!) poäng.