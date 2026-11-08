Norge petas från JVM – för att släppa in Ryssland

Tinus Luc Koblar och hans Norge ser ut att petas till förmån för Ryssland i JVM.

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Tidigare i veckan meddelade Schweiz att man var neutrala i frågan om ryskt deltagande i JVM och VM nästa år. Nu ändrar Schweiz dock sin ställning.

Schweiz vägrar också spela mot Ryssland

Det schweiziska ishockeyförbundet ställer sig nu till övriga nationer så som Finland, Norge, Danmark, Tjeckien, Lettland och Sverige som har fattat beslut att vägra spela mot Ryssland . Schweiz skriver att de inte tänker spela mot Ryssland i den kommande JVM-turneringen.

”Vi kommer under rådande omständigheter inte att tävla mot Ryssland i den kommande turneringen i Edmonton. Detta beslut fattades av styrelsen för det schweiziska ishockeyförbundet efter intensiva samråd och noggrant övervägande av de sportsliga, politiska och sociala aspekterna. Beslutet har fattats i samråd med berörda intressenter inom schweizisk ishockey”, skriver de i ett uttalande .

Norge offras – för att göra plats åt Ryssland i JVM

Samtidigt kommer det schweiziska hockeyförbundet med nya uppgifter. I sitt pressmeddelande skriver Schweiz nämligen att IIHF har skickat ut ett reviderat spelschema inför JVM. Där har Ryssland tagit plats – på Norges bekostnad.

I det nya spelschemat står det att Schweiz ska spela mot Ryssland den 27 december, i stället för den planerade matchen mot Norge.

Norge tog sig tillbaka upp till A-turneringen i JVM inför årets turnering och är således det lägst rankade laget i turneringen. Om Ryssland återinförs för spel i JVM är det alltså Norge som får lämna plats. I sådana fall skulle Norge återigen flyttas ner till B-turneringen, trots att man förra året vann kvalet för att få spela i A-turneringen.

Norska svaret: "Sista ordet är inte sagt"

Under söndagen kommenterar Norges ishockeyförbund situationen i ett pressmeddelande.

– Vi är medvetna om statusen och de åtgärder som IIHF känner sig tvungna att vidta, och kommer att avvakta ytterligare information från IIHF under de kommande dagarna. Vi har tidigare klargjort var vi står i frågan om Rysslands deltagande, där vi anser att de inte ska kunna delta internationellt så länge kriget i Ukraina fortsätter. Detta visar också tydligt alla praktiska utmaningar och omedelbara konsekvenser för alla inblandade när länder omedelbart ska återinföras, säger generalsekreteraren Petter Salsten.

Även om IIHF nu öppnar för att släppa tillbaka Ryssland för att spela JVM är situation ännu oklar. Kanadas premiärminister Mark Carney har varit tydlig med att de ryska spelarna inte kommer att släppas in i landet i samband med JVM. Samtidigt är det nu ett stort antal länder som har deklarerat att de tänker vägra att spela mot Ryssland.

Så om de ryska spelarna inte får visum för att resa in till Kanada, kan det då öppna för att Norge ändå får spela JVM?

– Myndigheterna i Kanada har klargjort att ryska spelare inte kommer att beviljas visum för att delta i junior-VM. Dessutom har flera av de deltagande länderna sagt att de inte kommer att delta, eller möta Ryssland, om de möts i mästerskapet. Det gör att vi hoppas att sista ordet inte är sagt om vårt deltagande i Kanada i december, säger Petter Salsten.