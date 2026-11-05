Efter beskeden om bojkott - Schweiz duckar

Schweiz hockeyförbund har uttalat sig i Rysslands-frågan. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

Lettland, Finland, Norge, Sverige, Danmark. Länderna som meddelat att man tänker bojkotta spel mot Ryssland i Hockey-VM har kommit med besked en efter en.

Nu kommer även det schweiziska hockeyförbundet med ett uttalande, där man enligt egen utsaga väljer att hålla sig neutralt i åsikten om CAS beslut.

"Schweizisk hockey är väl medvetet om hur känslig frågan är, samt vilka idrottsliga, politiska och samhälleliga konsekvenser den kan få. Förbundet följer utvecklingen noga och noterar även de ståndpunkter som andra nationella ishockeyförbund intar."

Schweiz duckar frågan om Ryssland

Förbundets ordförande Marc Lüthi menar att det nu är upp till internationella hockeyförbundet att avgöra hur CA beslut ska fastställas.

-- CAS är den högsta instansen inom internationell idrottsskiljedom, medan IIHF är det högsta internationella styrande organet för ishockey utanför NHL. Vi fördömer anfallskrig och accepterar dem inte; men i detta sammanhang rör vi oss inom idrottens, snarare än politikens, domän. Det är nu i första hand upp till IIHF att avgöra nästa steg och hur detta utslag ska verkställas – ett utslag som jag personligen ser kritiskt på. Det behöver särskilt klargöras om, och under vilka förutsättningar, ryska landslag kan återvända till internationella tävlingar, eller om det fortfarande finns skäl för att hålla dem utanför. Innan dessa frågor är utredda vore det förhastat att spekulera kring eventuella konsekvenser för Schweiz, säger Lüthi.

I övrigt meddelar det schweiziska förbundet att man kommer avvakta med att ta beslut innan man vet hur IIHF agerar.

-- Det schweiziska ishockeyförbundet kommer inte att fatta ett beslut av denna dignitet på egen hand. Att agera förhastat i detta skede vore fel väg att gå. Det är avgörande att vi väger in olika perspektiv och bedömer situationen på ett sakligt och objektivt sätt, utan att dra förhastade eller känslostyrda slutsatser, säger Lüthi.