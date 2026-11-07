Stoppas från VM-spel – IIHF:s nya svar om Ryssland

IIHF bekräftar att Belarus fortsatt är avstängda – och svarar om Ryssland.

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CAS beslut att släppa in Ryssland till mästerskapsspel igen har rört upp känslor inom hockeyvärlden.

Nu släpper IIHF ett pressmeddelande där det internationella hockeyförbundet kommenterar situationen om medverkan i JVM och VM 2027.

Belarus stoppas från JVM och VM

Först och främst meddelar IIHF att Belarus fortsatt är avstängda från spel i både JVM 2027 och Hockey-VM 2027 enligt ett nytt beslut. Belarus har, precis som Ryssland, varit avstängda från spel i internationella mästerskap sedan 2022, till följd av kriget i Ukraina.

Det belarusiska hockeyförbundet överklagade IIHF:s beslut i somras men nu får Belarus alltså avslag för sin överklagan. IIHF menar att det inte finns någon rättslig grund för att återintegrera Belarus med omedelbar verkan. Efter att ha övervägt situationen och de potentiella konsekvenserna av att låta Belarus spela har IIHF beslutat att nationens landslag fortsatt ska vara avstängda under säsongen 2026/27 och således inte spela i varken JVM eller Hockey-VM.

Sedan tidigare har IIHF dock beslutat att Belarus välkomnas tillbaka på U18-nivå och därmed kommer att spela i U18-VM nästa år.

IIHF:s nya svar – vill ha dialog med Ryssland

Samtidigt kommenterar IIHF också CAS beslut att välkomna tillbaka Ryssland.

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Förbundet skriver att man fortsatt motsätter sig beslutet från CAS gällande ryskt deltagande i JVM och VM. IIHF menar dock att förbundet nu kommer att vidta de åtgärder som krävs enligt CAS-beslutet och ser över vilka villkor som behöver uppfyllas för att "säkerställa mästerskapen och skydda sporten".

Enligt IIHF kommer man nu därför att ha samtal med samtliga berörda nationella ishockeyförbund, inklusive Rysslands ishockeyförbund, för att hitta "en konstruktiv väg framåt som tillvaratar den globala ishockeyns intressen".

Dock har IIHF inte fattat något definitivt besked om Ryssland och dess medverkan i mästerskapen till följd av CAS-beslutet.

Sedan tidigare har dock Kanadas premiärminister Mark Carney beslutat att de ryska spelarna inte kommer att släppas in i landet i samband med JVM nästa månad. Således ser Ryssland ut att stoppas från JVM-spel då de helt enkelt inte får visum för att resa in till Kanada.

Finlands svar: "VM kan inte spelas om Ryssland är med"

Finland är nu tydliga i frågan och menar att Ryssland inte borde tillåtas spela i VM. Sedan tidigare har nationen bestämt att inte spela mot Ryssland och nu skriver Finland också att VM inte kan spelas om Ryssland tillåts delta.

– Finland har redan meddelat IIHF sin ståndpunkt: vi kommer inte att spela mot Ryssland så länge anfallskriget mot Ukraina fortsätter, säger Sami Kauhanen, vd för Finlands ishockeyförbund, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– VM kan inte spelas om Ryssland är med. Ett betydande antal länder har vägrat att spela mot Ryssland.

Svenska Ishockeyförbundet har ännu inte uttalat sig efter dagens besked.