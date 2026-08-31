Får Wiggo Sörensson en plats i Magnus Hävelids JVM-trupp.

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Wiggo Sörensson gjorde förra veckan sin första samling med Juniorkronorna. Hockeyettan-talangen svarade då för fyra mål på fyra matcher och imponerade stort. Och egentligen är väl ingen förvånad.

Hans genombrott den förra säsongen, där inte minst hans vår gjorde att han draftades i andra rundan av NHL-draften, har verkligen gett eko. I U18-VM var han en av Sveriges bästa spelare åt båda hållen. Hans skridskoåkning, tekningsförmåga och sätt att utmana en mot en är verkligen speciellt för den här åldern.

Det är verkligen inte ofta vi pratar om en kille som har spenderat hela sin karriär i en icke-elitklubb och spelar i Hockeytvåan och nu Hockeyettan till vardags som aktuell för de största turneringarna. Men jag undrar om han inte har börjat ställa väldigt svåra frågor till Magnus Hävelid med stab.

Med spelstilen och det som finns i verktygslådan kan det vara ett riktigt ess för svensk del i ett Junior-VM.

Inte minst i en roll längre ner i hierarkin, som tredje- eller fjärdecenter tror jag att Wiggo kan vara som klippt och skuren. Med hans x-faktorer och inte minst hur bra han kan vara i boxplay och omställningsspelet på liten rink kan vara extremt värdefullt i en sån turnering. Koppla dessutom på en skicklighet som är väldigt hög.

Får vi se Wiggo Sörensson i JVM redan i år?

Sen undrar jag vad hans säsong i Hockeyettan kommer att innebära. Bland det svåraste inför en sån här turnering är att jämföra spelarnas prestationer som sker på olika nivåer. Tar vi hellre med en forward som har gjort sju poäng i SHL under hösten, eller en spelare som har gjort 19 poäng på 19 matcher i Hockeyettan? Och vad krävs i sådana fall för att han ska övertyga om en plats i JVM i tredjeligan?

Kanske är det ett lån till Hockeyallsvenskan som behövs.

Kanske kan det räcka med en riktigt bra höst hemma i Boro-Vetlanda.

Klart är att Wiggo Sörensson ställer svåra frågor till Magnus Hävelid. Just nu håller åtminstone jag honom som den stora jokern i en svensk JVM-trupp.

Baserat på hans vår och hans spel den här samlingen tror jag banne mig att han kniper en plats.