JVM-kollen: 16 givna – vilka tar de sista platserna?

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det är bara en knapp månad kvar tills dess att Magnus Hävelid tar ut truppen – och Sveriges resa mot ett tredje JVM-guld inleds. Hockeysverige.se’s Måns Karlsson tar redan nu tempen på drygt 40 av de VM-aktuella spelarna. Vi tittar närmare på några utvalda spelare som är givna, några som är på väg att spela sig in i laget – och några som av olika anledningar är på väg att ramla bort från en möjlig plats i Juniorkronorna.

16 spelare är givna.

Han ligger bäst till för att bli tredjemålvakt.

Debutanten borde få en plats.

Vilka spelare från andra sidan Atlanten slår sig in?

Vem blir JVM-jokern?

Spelarna som är på väg att spela sig ur truppen.

Läs också: JVM-kollen – oktober.