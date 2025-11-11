JVM-kollen: 16 givna – vilka tar de sista platserna?
Det är bara en knapp månad kvar tills dess att Magnus Hävelid tar ut truppen – och Sveriges resa mot ett tredje JVM-guld inleds. Hockeysverige.se’s Måns Karlsson tar redan nu tempen på drygt 40 av de VM-aktuella spelarna. Vi tittar närmare på några utvalda spelare som är givna, några som är på väg att spela sig in i laget – och några som av olika anledningar är på väg att ramla bort från en möjlig plats i Juniorkronorna.
- 16 spelare är givna.
- Han ligger bäst till för att bli tredjemålvakt.
- Debutanten borde få en plats.
- Vilka spelare från andra sidan Atlanten slår sig in?
- Vem blir JVM-jokern?
- Spelarna som är på väg att spela sig ur truppen.
